Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС: що відбувається на ринку

У червні 2025 року Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС через скасування Єврокомісією автономних торговельних заходів, що спричинило невизначеність щодо мит і квот. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

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Експорт

За попередніми даними ДССУ, в червні 2025 року було експортовано 12,38 тис. т молочних продуктів на суму $45,63 млн. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року зросли на 12%.

Експортний виторг скоротився на 10% відносно травня, але виросла на 81% відносно червня 2024 року. В січні-червні 2025 року Україна експортувала 70,75 тис. т (+17%) молочних продуктів на суму $224,95 млн (+61%).

Головними експортними категоріями в червні були:

Казеїн — 24%;

Масло вершкове — 23%;

Морозиво — 18%;

Молоко та вершки, згущені - 17%.

У червні 2025 року Україна наростила натуральні обсяги експорту маслянки до 506 т (+1%), морозива до 2,24 тис. т (+0,2%), молока та вершків, не згущених до 1,51 тис. т (+26%) відносно травня.

Зменшилися обсяги поставок молока та вершків, згущених до 3,01 тис. т (-40%), молочної сироватки до 1,14 тис. т (-33%), масла вершкового до 1,44 тис. т (-50%) та сирів до 1,18 тис. т (-8%) відносно травня поточного року.

Порівняно з червнем 2024 року зменшилися натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених (-9%), молока та вершків, згущених (-23%), молочної сироватки (-42%).

Зросли поставки на зовнішні ринки маслянки (+56%), масла вершкового (+144%), сирів (+50%) та морозива (+21%) відносно торішнього періоду.

Відносно травня 2025 року збільшився грошовий виторг за відвантажене молоко та вершки, не згущені до $1,22 млн (+22%), маслянку до $814 тис. (+19%) та морозиво до $8,26 млн (+2%).

Скоротився виторг за експортовані молоко та вершки, згущені до $7,6 млн (-41%), молочну сироватку до $1,1 млн (-30%), масло вершкове до $10,36 млн (-49%) та сири до $5,26 млн (-13%).

Порівняно з червнем 2024 року збільшився грошовий виторг за експортоване молоко та вершки, не згущені (+17%), маслянку (+106%), масло вершкове (+182%), сири (+49%), морозиво (+36%), але скоротилася за поставлене молоко та вершки, згущені (-17%) та молочну сироватку (-19%).

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважує, в червні Україна різко скоротила експорт молочних продуктів в ЄС на фоні невизначеності щодо митних процедур та квот після скасовування 5 червня Єврокомісією автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України.

З 2022 року АТЗ дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит. До кінця червня українські компанії утримувалися від поставок в Європу і займали вичікувальну позицію.

Нові квоти

Втім, ЄС та Україна переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року.

Єврокомісія затвердила процедуру митного оформлення і збільшила для українських постачальників квоти на масло вершкове з 5 до 7 тис. т, на сухе знежирене молоко — з 5 до 15,4 тис. т і скасувала квоти для сухого незбираного молоко, ферментованих та кисломолочних продуктів, у тому числі для йогуртів та кефірів. Своєю чергою це посприяло відновленню Україною поставок молочних продуктів до Європи.

Імпорт

У червні 2025 року Україна імпортувала 4,46 тис. т молочних продуктів на суму 24,03 млн дол. Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%, а відносно червня 2024 року збільшилися на 6,6%.

В січні-червні 2025 року Україна імпортувала 30,07 тис. т (+10%) молочних продуктів на суму $152,66 млн (+16%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (64%).

Ситуація на внутрішньому ринку

Збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів в Україні ускладнює реалізацію продукції вітчизняних сироварів на внутрішньому ринку та давить на ціни на молоко-сировину.

Стабілізувати ціни на молоко-сировину може обмеження імпорту польських сирів в Україну та збільшення кешбеку на 30% для покупців сирів вітчизняного виробництва.

«Однак, реалізація даних заходів малоймовірна через позицію Мінекономіки та небажання погіршувати відносини з Польщею, яка вважається стратегічним партнером України в оборонній сфері», — йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельне сальдо в червні було позитивним і становило $21,59 млн.