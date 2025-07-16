«Роумінговий безвіз»: Київстар попереджає про можливе зменшення гігабайтів та хвилин у тарифах

Після приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС, українські мобільні оператори можуть переглянути наповнення своїх тарифних планів, зменшивши кількість гігабайтів та хвилин у пакетах. Причиною є високий рівень споживання послуг українцями, що тривалий час перебувають за кордоном. Про це розповів президент компанії «Київстар» Олександр Комаров в інтерв'ю виданню LIGA.net.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Олександра Комарова, хоча вартість тарифів, імовірно, не зміниться, скорочення обсягів послуг є одним із можливих сценаріїв адаптації ринку до нових умов.

Він пояснив, що європейська модель «Роумінг, як вдома» була розроблена для короткострокових туристичних чи ділових поїздок. Однак в українських реаліях мільйони громадян роками живуть за кордоном, продовжуючи користуватися українськими SIM-картами за домашніми тарифами.

«І це трохи спотворює картину використання. Тобто вони користуються мобільним зв'язком, як вдома. А це зовсім інші рівні споживання, це дуже суттєво впливає на економіку відповідних тарифних планів», — зазначив керівник «Київстару».

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив рішення про приєднання України до спільної роумінгової зони з ЄС, яке має запрацювати з 1 січня 2026 року. До цього часу українські та європейські оператори домовилися не підвищувати тарифи в роумінгу.