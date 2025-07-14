Європейська комісія погодила надання Україні доступу до політики «Roam like at Home», що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат. Офіційне приєднання очікується з 1 січня 2026 року. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
14 липня 2025, 15:30
Роумінговий безвіз України з ЄС набуде чинності з 1 січня 2026 року
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Що відомо
«Про важливий крок у європейській інтеграції України. Єврокомісія погодила надання Україні так званого „роумінгового безвізу“ — приєднання до політики ЄС Roam like at Home», — поінформував він.
За словами глави уряду, очікується, що повноцінне приєднання відбудеться з 1 січня 2026 року.
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«Наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу», — додав Шмигаль.
Джерело: Мінфін
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