Роумінговий безвіз України з ЄС набуде чинності з 1 січня 2026 року

Європейська комісія погодила надання Україні доступу до політики «Roam like at Home», що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат. Офіційне приєднання очікується з 1 січня 2026 року. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.