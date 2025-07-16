Гендиректор Нової пошти йде з посади після десятирічного керівництва

2025 рік стане завершальним у десятирічному періоді співпраці Нової пошти з її нинішнім генеральним директором, Олександром Бульбою. Під його керівництвом компанія досягла значних успіхів та значно розширила свою діяльність, повідомляє пресслужба Нової пошти.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що з 2015 по 2025 рік Нова пошта збільшила річний обсяг доставок із 93 мільйонів до 500 мільйонів (за планом на кінець 2025 року). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 000 точок сервісу по всій країні — у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Олександром.

Компанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання.

«Співвласники компанії разом з Олександром Бульбою ухвалили спільне рішення, що 2025 рік стане його останнім на посаді СЕО Нової пошти. До кінця року Бульба і надалі очолюватиме компанію, зосереджуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку», — йдеться у повідомленні.

31 грудня 2025 року Нова пошта отримає нового гендиректора.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нова пошта вперше готує масові скорочення, планують звільнити до 10% персоналу — близько 2 900 людей.