Нова пошта вперше готує масові скорочення, планують звільнити до 10% персоналу

Найбільший приватний поштовий оператор України Нова пошта, що є одним із найбільших роботодавців країни, вперше у своїй історії планує провести масове скорочення працівників. До кінця року компанія може звільнити близько 2900 людей, або приблизно 10% від загальної чисельності персоналу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на матеріали Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який є кредитором компанії.

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Кого торкнуться скорочення

За даними української редакції Forbes, оптимізація стосуватиметься переважно офісних працівників. Наразі компанія вивчає роботу близько 7000 співробітників бек-офісу. Половину з них планують або перевести на операційні посади «ближче до посилок», або звільнити. Повідомляється, що компанію вже залишила топменеджерка, відповідальна за напрямок репутації.

Фінансовий стан та інвестиції

Плани щодо скорочення персоналу відбуваються на тлі неоднозначних фінансових результатів. Згідно зі звітом компанії, у першому кварталі 2025 року її дохід зріс на 20,7% (до 14,33 млрд грн), однак чистий прибуток, навпаки, зменшився на 21,4% (до 567,7 млн грн).

Водночас «Нова пошта» продовжує активну інвестиційну діяльність за підтримки ЄБРР. Минулого року банк надав компанії кредит на 70 млн євро, а зараз розглядає можливість виділення ще однієї позики на суму до 50 млн євро для фінансування програми капітальних інвестицій на 2025−2026 роки.

Масштаб компанії

«Нова пошта» є одним із символів українського бізнесу. Компанія має мережу з понад 12 тис. відділень та 27 тис. поштоматів. Згідно з даними «Опендатабот», у 2024 році «Нова пошта» посідала шосте місце серед найбільших роботодавців України, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб. За даними, наданими ЄБРР, загальна кількість працівників компанії наразі становить близько 34 тис. осіб.

Оптимізація чи криза?

Скорочення персоналу в компанії, чиї доходи продовжують зростати, на перший погляд може здатися парадоксальним. Однак це поширена практика у життєвому циклі великих корпорацій, яка зазвичай пояснюється не кризою, а прагненням до оптимізації та підвищенням ефективності.

Коли компанія швидко зростає, її адміністративний апарат (бек-офіс) часто розширюється випереджальними темпами, що призводить до дублювання функцій, ускладнення процесів та зростання операційних витрат. Це, своєю чергою, тисне на прибутковість. Ключовим сигналом у випадку «Нової пошти» є падіння чистого прибутку на тлі зростання виторгу.

Скорочення офісних посад та переведення людей на операційні напрямки є класичним кроком для того, щоб зробити компанію «стрункішою», скоротити витрати та спрямувати ресурси на розвиток основного бізнесу.