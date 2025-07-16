Компанія Apple уклала угоду на $500 млн з MP Materials щодо постачання магнітів із рідкісноземельних елементів. Цей крок покликаний зменшити ризики для поставок після того, як Китай цього року обмежив експорт рідкісноземельних металів, повідомляє Reuters.
Apple скорочує залежність від Китаю: $500 мільйонів на магніти у США
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Ціна акцій компанії з Лас-Вегаса майже подвоїлася після оголошення угоди з урядом. Це значний поворот для MP Materials, яка минулого року розглядала можливість злиття з австралійським конкурентом, оскільки прибутки компанії різко падали.
Геополітичний контекст
Китай запровадив експортні обмеження на рідкісноземельні метали у квітні у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа.
Попри те, що в червні США та Китай врегулювали більшість розбіжностей щодо рідкісноземельних металів, широка торговельна напруженість продовжує підкреслювати потребу в поставках цих матеріалів з інших джерел, ніж Китай.
У рамках угоди Apple попередньо виплатить MP Materials $200 млн за поставку магнітів, яка має розпочатися у 2027 році. Компанії не розкрили тривалість угоди та обсяги магнітів, що будуть поставлені.
Угода передбачає виробництво магнітів із перероблених матеріалів — відповідно до давньої мети Apple відмовитися від залежності від гірничодобувної промисловості. Магніти виготовлятимуть на підприємстві MP у Форт-Ворті, штат Техас, із використанням матеріалів, перероблених на гірничому комплексі MP в Маунтін-Пасс, Каліфорнія.
«Рідкісноземельні матеріали є основними для створення передових технологій, і це партнерство допоможе зміцнити поставки цих життєво важливих матеріалів тут, у Сполучених Штатах», — заявив генеральний директор Apple Тім Кук.
Apple, яка заявила, що ця угода є частиною її чотирирічної інвестиційної програми в США на суму $500 млрд, стикалася з погрозами від Трампа щодо виробництва iPhone не в США. Проте багато аналітиків стверджують, що виробництво iPhone у США є неможливим через високі витрати на робочу силу та існуючий ланцюг поставок смартфонів.
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Apple не розкрила, в яких саме пристроях будуть використовуватися ці магніти. MP Materials заявила, що угода передбачає постачання магнітів для сотень мільйонів пристроїв, що становитиме значну частку будь-якої продукції Apple.
MP Materials виробляє видобуті та перероблені рідкісноземельні метали і заявила, що очікує розпочати комерційне виробництво магнітів на своєму заводі в Техасі до кінця цього року.
Угода, укладена минулого тижня між MP Materials та урядом США, включає нижню межу ціни на рідкісноземельні метали, покликану стимулювати інвестиції у вітчизняні шахти та переробні заводи, розвиток яких відставав частково через низькі ціни, встановлені в Китаї.
Компанія також має угоди на постачання магнітів для американської General Motors і німецької Vacuumschmelze.
Рідкісноземельний метали — це група з 17 металів, які використовуються для виробництва магнітів, що перетворюють енергію на рух, зокрема в пристроях, які змушують мобільні телефони вібрувати. Вони також застосовуються у зброї, електромобілях та багатьох інших електронних пристроях.
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