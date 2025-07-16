Apple скорочує залежність від Китаю: $500 мільйонів на магніти у США

Компанія Apple уклала угоду на $500 млн з MP Materials щодо постачання магнітів із рідкісноземельних елементів. Цей крок покликаний зменшити ризики для поставок після того, як Китай цього року обмежив експорт рідкісноземельних металів, повідомляє Reuters.

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Ціна акцій компанії з Лас-Вегаса майже подвоїлася після оголошення угоди з урядом. Це значний поворот для MP Materials, яка минулого року розглядала можливість злиття з австралійським конкурентом, оскільки прибутки компанії різко падали.

Геополітичний контекст

Китай запровадив експортні обмеження на рідкісноземельні метали у квітні у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа.

Попри те, що в червні США та Китай врегулювали більшість розбіжностей щодо рідкісноземельних металів, широка торговельна напруженість продовжує підкреслювати потребу в поставках цих матеріалів з інших джерел, ніж Китай.

У рамках угоди Apple попередньо виплатить MP Materials $200 млн за поставку магнітів, яка має розпочатися у 2027 році. Компанії не розкрили тривалість угоди та обсяги магнітів, що будуть поставлені.

Угода передбачає виробництво магнітів із перероблених матеріалів — відповідно до давньої мети Apple відмовитися від залежності від гірничодобувної промисловості. Магніти виготовлятимуть на підприємстві MP у Форт-Ворті, штат Техас, із використанням матеріалів, перероблених на гірничому комплексі MP в Маунтін-Пасс, Каліфорнія.

«Рідкісноземельні матеріали є основними для створення передових технологій, і це партнерство допоможе зміцнити поставки цих життєво важливих матеріалів тут, у Сполучених Штатах», — заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Apple, яка заявила, що ця угода є частиною її чотирирічної інвестиційної програми в США на суму $500 млрд, стикалася з погрозами від Трампа щодо виробництва iPhone не в США. Проте багато аналітиків стверджують, що виробництво iPhone у США є неможливим через високі витрати на робочу силу та існуючий ланцюг поставок смартфонів.

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Apple не розкрила, в яких саме пристроях будуть використовуватися ці магніти. MP Materials заявила, що угода передбачає постачання магнітів для сотень мільйонів пристроїв, що становитиме значну частку будь-якої продукції Apple.

MP Materials виробляє видобуті та перероблені рідкісноземельні метали і заявила, що очікує розпочати комерційне виробництво магнітів на своєму заводі в Техасі до кінця цього року.

Угода, укладена минулого тижня між MP Materials та урядом США, включає нижню межу ціни на рідкісноземельні метали, покликану стимулювати інвестиції у вітчизняні шахти та переробні заводи, розвиток яких відставав частково через низькі ціни, встановлені в Китаї.

Компанія також має угоди на постачання магнітів для американської General Motors і німецької Vacuumschmelze.

Рідкісноземельний метали — це група з 17 металів, які використовуються для виробництва магнітів, що перетворюють енергію на рух, зокрема в пристроях, які змушують мобільні телефони вібрувати. Вони також застосовуються у зброї, електромобілях та багатьох інших електронних пристроях.