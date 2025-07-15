Samsung випередила Apple за продажами смартфонів

Samsung повернула собі перше місце серед виробників смартфонів за підсумками другого кварталу 2025 року. Про це пише Ліга.

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Згідно зі звітом IDC, з квітня по червень компанія відвантажила 58 мільйонів смартфонів, а це майже на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (53,8 млн).

Частка ринку Samsung досягла 20%. Попри незначне падіння у порівнянні з першим кварталом 2025 року (60 млн смартфонів), компанія змогла зміцнити позиції завдяки успішним продажам доступної серії Galaxy A.

Apple посіла друге місце з результатом 46,4 млн відвантажених iPhone. Це на 1,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак у порівнянні з попереднім кварталом показники помітно знизилися.

Аналітики вважають, що багато користувачів утримуються від купівель, очікуючи на нові моделі, які мають вийти восени.

Третє місце — у Xiaomi 42,5 млн смартфонів, 14,4% ринку. Далі йдуть Vivo (27,1 млн, 9,2%) та Transsion з брендами Infinix, Itel і Tecno (25,1 млн, 9,2%).