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16 липня 2025, 15:55

Рада схвалила законопроєкт для старту житлової реформи

У середу, 16 липня, Верховна Рада проголосувала у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про основні засади житлової політики», що дає старт масштабній житловій реформі в Україні. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

У середу, 16 липня, Верховна Рада проголосувала у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про основні засади житлової політики», що дає старт масштабній житловій реформі в Україні.
Фото: pixabay.com

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За ухвалення цього законопроєкту Україна отримає 300 млн євро як виконання одного з індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС.

Йдеться про законопроєкт № 12377, внесений до парламенту ще у січні. Це базовий документ, який відкриває двері до масштабної житлової реформи. Її мета — вирішити проблему сотень тисяч людей, які десятиліттями чекають у чергах на житло від держави, часто без жодної надії зрушити з місця.

За словами Шуляк, головна мета і головна зміна — скасувати застарілий Житловий Кодекс 1983 року. Не тому, що він застарілий, не тому, що радянський, а тому, що він дуже давно не ефективний і не вирішує жодних завдань.

«Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов», — пояснила вона.

Нова житлова політика починає реалізовуватись з моменту ухвалення законопроєкту № 12377 у другому читанні. Водночас для повноцінного початку житлової реформи будуть створені та ухвалені ще два важливі законопроєкти — «Про фонд соціального житла», а також законопроєкт про управління цим фондом.

Над першим роботу вже розпочали, оскільки дедлайн його ухвалення по Ukraine Facility — 4 квартал 2026 року.

Що передбачає реформа житлової політики

Замість стояння в квартирних чергах, які вже багато років не рухаються, оскільки щорічно видається не більше ніж кілька сотень квартир від держави, людям, які потребують поліпшення житлових умов, нададуть ефективні інструменти нарешті це житло отримати.

Це буде низка доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово- будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство. Йдеться про так званих операторів доступного житла.

«Це, що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла — соціальна оренда та оренда з правом викупу», — пояснила Шуляк.

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Хто надаватиме житло в соціальну оренду

Житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного та муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні їх немає від слова зовсім, що є наслідком приватизації 90-х років. Але цей фонд будуть створювати і він має бути на мільйони квадратних метрів.

«Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможено в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди — наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом», — повідомила Шуляк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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