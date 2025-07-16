«Укрфінжитло» представило стратегію розвитку «єОселя». Що планують змінити в програмі

«Укрфінжитло» за погодженням з Міністерством економіки затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на стратегію компанії.

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Що планують змінити в «єОселя»

Згідно з презентацією стратегії, передбачається рекалібрування програми «єОселя» та її фінансових моделей.

Зокрема, пропонується впровадження компенсаційної моделі, коли іпотека видається коштами банку, а «Укрфінжитло» лише покриває відсоткову ставку.

За компенсаційною моделлю є можливість запровадити програму із мінімальними обмеженнями до віку житла (до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень для інших міст) та першим внеском від 20% для усіх категорій громадян, від 7% для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.

При цьому відсоткова ставка розраховується за формулою UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб) за рік +4% та компенсується «Укрфінжитлом» до 7% протягом перших 10 років для пільгових категорій, та до 10% протягом п’яти років для решти учасників.

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Крім того, пропонується затвердити максимальну нормативну площу житла у програмі «єОселя»: 115,5 кв. м для квартири, 125,5 кв. м для будинку. Гранична вартість житла визначається щоквартально міністерством розвитку громад і територій та збільшується на затверджені урядом коефіцієнти.

Максимальна нормативна вартість нерухомості розраховується за формулою (нормативна площа * опосередкована вартість 1 кв. м) + 10%. В межах максимальної нормативної вартості нерухомості допускається перевищення: понад максимальну нормативну площу — до 10%, понад граничну вартість 1 кв. м — до 20%.

Обсяг кредитів за компенсаційною моделлю оцінюється у 50−100 тис. позик впродовж наступних чотирьох років. Загальний обсяг компенсації прогнозується на рівні 41−82 млрд грн (до $1,9 млрд). Чиста поточна вартість оцінюється в 17−36 млрд грн, а максимальний розмір портфеля — 86−174 млрд грн.

Оновлена стратегія УФЖК передбачає поступовий перехід до змішаного фінансування через фіскальні та нефіскальні джерела.

Окремим напрямом розвитку «Укрфінжитла» впродовж наступних п’яти років є цифровізація.