«Укрфінжитло» представило стратегію розвитку «єОселя». Що планують змінити в програмі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2025, 12:52

«Укрфінжитло» представило стратегію розвитку «єОселя». Що планують змінити в програмі

«Укрфінжитло» за погодженням з Міністерством економіки затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на стратегію компанії.

«Укрфінжитло» за погодженням з Міністерством економіки затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що планують змінити в «єОселя»

Згідно з презентацією стратегії, передбачається рекалібрування програми «єОселя» та її фінансових моделей.

Зокрема, пропонується впровадження компенсаційної моделі, коли іпотека видається коштами банку, а «Укрфінжитло» лише покриває відсоткову ставку.

За компенсаційною моделлю є можливість запровадити програму із мінімальними обмеженнями до віку житла (до 10 років у Києві та обласних центрах, без обмежень для інших міст) та першим внеском від 20% для усіх категорій громадян, від 7% для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.

При цьому відсоткова ставка розраховується за формулою UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб) за рік +4% та компенсується «Укрфінжитлом» до 7% протягом перших 10 років для пільгових категорій, та до 10% протягом п’яти років для решти учасників.

Читайте також: За програмою «єОселя» видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

Крім того, пропонується затвердити максимальну нормативну площу житла у програмі «єОселя»: 115,5 кв. м для квартири, 125,5 кв. м для будинку. Гранична вартість житла визначається щоквартально міністерством розвитку громад і територій та збільшується на затверджені урядом коефіцієнти.

Максимальна нормативна вартість нерухомості розраховується за формулою (нормативна площа * опосередкована вартість 1 кв. м) + 10%. В межах максимальної нормативної вартості нерухомості допускається перевищення: понад максимальну нормативну площу — до 10%, понад граничну вартість 1 кв. м — до 20%.

Обсяг кредитів за компенсаційною моделлю оцінюється у 50−100 тис. позик впродовж наступних чотирьох років. Загальний обсяг компенсації прогнозується на рівні 41−82 млрд грн (до $1,9 млрд). Чиста поточна вартість оцінюється в 17−36 млрд грн, а максимальний розмір портфеля — 86−174 млрд грн.

Оновлена стратегія УФЖК передбачає поступовий перехід до змішаного фінансування через фіскальні та нефіскальні джерела.

Окремим напрямом розвитку «Укрфінжитла» впродовж наступних п’яти років є цифровізація.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами