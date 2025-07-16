Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 15 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».
16 липня 2025, 9:16
Країни ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти рф. Хто виступив проти
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Хто виступив проти
Проти виступили Словаччина та Мальта. Братислава, як повідомлялося раніше, вимагає від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн союзу.
Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни.
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Обговорення санкційного пакету на рівні послів країн ЄС продовжиться 16 липня.
Нагадаємо
- 11 липня постійні представники країн-членів Євросоюзу вкотре не змогли узгодити 18-й пакет санкцій проти росії — проти виступила Словаччина.
- Братислава, як відомо, хоче отримати чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова ЄС від закупівель російського газу.
Джерело: Мінфін
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Дуже важливо не забувати хто «допомагає» чинити тиск на кацапстан санкціями.