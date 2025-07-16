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16 липня 2025, 9:16

Країни ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти рф. Хто виступив проти

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 15 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 15 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії.

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Хто виступив проти

Проти виступили Словаччина та Мальта. Братислава, як повідомлялося раніше, вимагає від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн союзу.

Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни.

Читайте також: ЄС погодився знизити ціну на російську нафту до $47 за барель — Reuters

Обговорення санкційного пакету на рівні послів країн ЄС продовжиться 16 липня.

Нагадаємо

  • 11 липня постійні представники країн-членів Євросоюзу вкотре не змогли узгодити 18-й пакет санкцій проти росії — проти виступила Словаччина.
  • Братислава, як відомо, хоче отримати чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова ЄС від закупівель російського газу.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
16 липня 2025, 9:33
#
«Проти виступили Словаччина та Мальта.»

Дуже важливо не забувати хто «допомагає» чинити тиск на кацапстан санкціями.
+
+13
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 липня 2025, 11:10
#
Сточки зрения будущего украинцев в Украине, гораздо коварнее те, кто прикрываясь благими намерениями, используют украинцев в качестве жертвы.
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
16 липня 2025, 12:09
#
Так і є… коварні німці з французами дають мільярди, щоб Пашу Єнікєєва загнобити. От уроди. Було б добре, якби залишили сам на сам з москалем? Хоча тобі було б добре, навіть перевзуватися не потрібно.
+
0
zephyr
zephyr
16 липня 2025, 12:18
#
Каким-то образом, аккумуляторы танковые и ББМ- siemens, которые строили электростанцию в Крыму, несмотря на санкции, двигатели для шахедов- Чехия, ВБ, Швеция, Словения. Оптика снайперская, прицелы миномётов, интерактивные планшеты артиллериста- Франция, Бельгия, Испания. Платы управления ракет, КАБ- США, привет texas instrumentals. Так можно долго продолжать. Суть то в чём? Бабло побеждает зло, в то время как нищие и глупые- умирают. Так было 2 тысячи лет назад, так будет и после. Главное сделать красивую картинку, пустить душевную музыку и отправить Мыколу умирать в посадку…за какую-то там идею.
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