Країни ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти рф. Хто виступив проти

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 15 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Хто виступив проти

Проти виступили Словаччина та Мальта. Братислава, як повідомлялося раніше, вимагає від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн союзу.

Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни.

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Обговорення санкційного пакету на рівні послів країн ЄС продовжиться 16 липня.

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