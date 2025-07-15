Мінфін залучив майже 16 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 15 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,78 млрд грн, що на 0,86 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,64 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,06 млрд грн під 16,35% з погашенням 16 вересня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

44,77 млн грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

3,51 млрд грн під 17,80% з погашенням 29 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%);

10,16 млрд грн під 14,31% з погашенням 30 травня 2029 року (первинне розміщення).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій близько 240 млрд грн.