Верховна Рада 15 липня схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
15 липня 2025, 13:59
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
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Законопроєкти № 13471 та № 13472 про затвердження відповідних указів президента підтримали 320 народних депутатів.
Це вже 16-те голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.
Джерело: Мінфін
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