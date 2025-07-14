Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
14 липня 2025, 12:00
В Україні ще на 90 днів продовжать воєнний стан та мобілізацію
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Що відомо
На сайті Верховної Ради було зареєстровано два законопроєкти — № 13471 та № 13472:
- про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
- про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
Нагадаємо
Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 6 серпня. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.
Джерело: Мінфін
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