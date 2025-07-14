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14 липня 2025, 12:00

В Україні ще на 90 днів продовжать воєнний стан та мобілізацію

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану, а також мобілізації в Україні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

На сайті Верховної Ради було зареєстровано два законопроєкти — № 13471 та № 13472:

  • про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
  • про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Нагадаємо

Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 6 серпня. Відповідно, їх мають продовжити на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+28
3212242
3212242
14 липня 2025, 12:18
#
Несподівано.
+
+45
TAN72
TAN72
14 липня 2025, 13:10
#
До последнего украинца,было же сказано
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
14 липня 2025, 13:35
#
Вечное правление потужного
+
+15
Cummintator
Cummintator
14 липня 2025, 14:08
#
Крадіть тут все хоч сто років ще, але помирати за цих злочинців піде тільки *** . Ескадрони смерті зєлєнского вже стріляють на вулицях людей
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