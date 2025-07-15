Зниження біткоїна та рекордний притік коштів у криптофонди з початку року: що нового

Біткоїн просів до $116 тисяч

Після чергового зростання біткоїна до нового максимуму у понад $122 тисяч вартість першої криптовалюти пішла вниз. Про це свідчать дані CoinMarkerCap.

На момент написання новини ціна активу знизилась до 116 687. За добу біткоїн втратив в ціні майже 5%. При цьому за тиждень BTC зріс на 7,6%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися в «червоній зоні». При чому найбільше за останні 24 години втратив Dogecoin (-8,2%).

Криптофонди зафіксували рекордний тижневий притік коштів з початку року — майже $4 мільярди

З 5 по 11 липня криптовалютні фонди залучили рекордні $3,7 млрд, що стало другим за величиною тижневим притоком в історії. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії CoinShares. Попередній рекорд у $3,85 мільярда був зафіксований у грудні 2024 року.

Цей звітний період став тринадцятим поспіль із чистим притоком коштів, що свідчить про стійкий інтерес інвесторів до криптоактивів. Сукупно за цей час у фонди надійшло $21,8 млрд, а з початку 2025 року загальний показник притоку досяг $22,7 млрд.

Вартість активів під управлінням (AUM) вперше перевищила позначку в $200 млрд, встановивши новий рекорд на рівні $211 мільярдів. Торговий обсяг для біржових інструментів за тиждень сягнув $29 мільярдів, що вдвічі перевищує середній рівень цього року.

Продукти на базі біткоїна продовжують домінувати на ринку, залучивши $2,7 млрд за тиждень. Вперше їхня частка склала 54% від загальної вартості біржових продуктів (ETP) на золото, підкреслюючи зростаючу конкуренцію біткоїна традиційним активам.

Ethereum-фонди також показали значні результати, зафіксувавши притік у $990 млн. Це продовжило серію з 12 тижнів поспіль позитивних надходжень, ставши четвертим найбільшим показником в історії для ETH-продуктів.

Серед інших активів, фонди на базі XRP очолили за обсягом відтоку, втративши $104 млн. Натомість Solana залучила $92,6 млн.

Найбільші надходження зафіксовані в США, де інвестори вклали $3,7 мільярда. У Німеччині спостерігався відтік у $85,7 млн. У Швейцарії та Канаді інвестори інвестували $65,8 млн та $17,1 млн відповідно.

У спотові біткоїн- та Ethereum-ETF надійшло понад $556 мільйонів

14 липня 2025 року у спотові біткоїн-ETF надійшло $297,40 млн. Позитивна тенденція в секторі триває вісім торгових днів поспіль, за даними SoSoValue. Зокрема, приплив коштів отримали лише чотири біткоїн-фонди:

IBIT — $394,71 млн;

BTC — $12,75 млн;

HODL — $8,47 млн;

BITB — $7,17 млн.

Продукти FBTC та ARKB зафіксували відтік на понад $26 млн та $99 млн відповідно, у решти ETF активність не виявили.

У секторі Ethereum-ETF сьомий торговий день поспіль продовжився приплив коштів, 14 липня він склав $259,04 млн. Кошти надходили у такі продукти:

ETHA — $151,45 млн;

ETH — $43,79 млн;

FETH — $31,43 млн;

ETHW — $11,17 млн;

ETHE — $8,94 млн;

ETHV — $6,58 млн;

EZET — $5,69 млн.

Strategy збільшила біткоїн-резерви до понад 600 000 BTC, витративши $472,5 млн на нову покупку

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy) суттєво наростила свої біткоїн-резерви, придбавши ще 4225 монет на суму $472,5 млн. Таким чином, загальний обсяг біткоїнів на балансі компанії тепер перевищує 601 550 BTC.

Угода була укладена в період з 7 по 13 липня 2025 року за середньою ціною $111 827 за монету. Ці дані були оприлюднені у звіті 8-K, поданому в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC).

Кошти для цієї купівлі були залучені шляхом розміщення акцій. Зокрема, Strategy продала звичайні акції MSTR на $330,9 млн, а також безстрокові привілейовані акції трьох типів — STRK, STRF і STRD — на загальну суму близько $141,4 млн. Ці дії є частиною масштабної стратегії компанії з нарощування біткоїн-казначейства.

Наразі портфель біткоїнів Strategy оцінюється в понад $73 млрд, при середній ціні купівлі $71 268 за монету. Загальна сума витрат, з урахуванням комісій та інших витрат, становить $42,9 млрд, що передбачає нереалізований прибуток у $30 млрд. Частка Strategy в загальній пропозиції біткоїна перевищує 2,8%.

Ці покупки вписуються в амбітну стратегію фірми під назвою «42/42». Вона передбачає залучення $84 мільярдів через випуск акцій та конвертованих облігацій до 2027 року, що вдвічі перевищує початковий план «21/21».

За словами співзасновника Strategy Майкла Сейлора, стратегія розрахована на довгострокове зміцнення позиції компанії як провідного корпоративного власника біткоїна.