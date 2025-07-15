Євро впало до двотижневого мінімуму через мита Трампа

Курс євро ослаб до найнижчого рівня за останні два тижні, опустившись до позначки $1,165 за долар . Головною причиною падіння стало оголошення президентом США Дональдом Трампом про запровадження 30%-х мит на імпорт з Євросоюзу, що посилило торговельну напруженість. Про це пише фінансист Джайнам Мехта на Traders Union.

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Фундаментальні чинники тиску

Оголошення про нові американські мита, що мають набути чинності з 1 серпня, спровокувало на валютних ринках реакцію «втечі від ризику». Інвестори почали продавати євро та купувати долар США, що вважається більш безпечним активом у періоди невизначеності. Ситуацію ускладнює те, що Єврокомісія, хоч і пообіцяла продовжити переговори, відклала запровадження контрзаходів, що додало ринкам невпевненості.

Попри цей відкат, євро з початку року все ще демонструє значне зростання до долара — майже на 13%. Раніше це підтримувалося очікуваннями стабільних ставок від Європейського центрального банку (ЄЦБ). Однак зараз аналітики зазначають, що погіршення економічних перспектив через торговельні ризики може змусити ЄЦБ розглянути можливість додаткового зниження ставок пізніше цього року.

Чому це важливо

Падіння курсу євро є прямою та миттєвою реакцією ринку на реалізацію загрози повномасштабної торговельної війни між США та ЄС. Це демонструє, що торговельна політика адміністрації Трампа наразі є головним фактором, що визначає настрої на глобальних ринках.

Ця ситуація є цікавою, оскільки вона кидає виклик нещодавньому тренду на ослаблення долара. Якщо раніше інвестори продавали долар через побоювання щодо фіскального дефіциту США, то зараз, в умовах глобальної невизначеності (навіть якщо її джерелом є самі США), інстинкт «втечі в безпеку» перемагає. Це вкотре підтверджує унікальний статус долара як кінцевого прихистку для капіталу.

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