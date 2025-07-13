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13 липня 2025, 13:34

Долар починає демонструвати ознаки «ризикової» валюти — Goldman Sachs

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs вважають, що існують вагомі причини очікувати, що долар США може знову почати торгуватися як «ризикова» валюта, потенційно падаючи в періоди глобального стресу, а не зростаючи як актив-прихисток. Про це пише Bloomberg.

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs вважають, що існують вагомі причини очікувати, що долар США може знову почати торгуватися як «ризикова» валюта, потенційно падаючи в періоди глобального стресу, а не зростаючи як актив-прихисток.

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Ознаки зміни поведінки

Попри те, що в останні тижні волатильність долара зменшилася, аналітики Карен Райхготт Фішман та Лексі Кантер вказують на кілька потенційних тригерів для зміни його поведінки. Серед них: висока політична невизначеність, пов'язана з торговельними митами та незалежністю ФРС, побоювання щодо фіскального дефіциту та диверсифікація активів інвесторами в бік від США.

За деякими показниками, долар вже поводиться як ризиковий актив. Дані Bloomberg свідчать, що кореляція між доларом та індикатором волатильності валют G-10 перебуває на найнижчому рівні за сім років. Це означає, що долар сам стає джерелом волатильності, а не прихистком від неї.

Синхронні розпродажі активів

Одним із найбільш «разючих» явищ 2025 року, на думку аналітиків Goldman Sachs, стала підвищена тенденція долара падати одночасно з американськими акціями. За їхніми даними, цього року така динаміка спостерігалася більш ніж удвічі частіше, ніж у середньому за попередні 10 років.

Ще більш тривожним сигналом «зниження привабливості американських активів» є те, що почастішали випадки, коли одночасно падають усі три класи активів: акції, держоблігації та долар США.

Думка стратегів

Водночас стратег Bloomberg Саймон Вайт зазначає, що хоча довгостроковий прогноз для долара є негативним через низку причин (дедоларизація, зменшення глобальної торгівлі), валюта вже зазнала значного розпродажу. На його думку, ринки рідко рухаються по прямій, тому короткостроковий відскок курсу долара вгору є цілком імовірним.

Що таке «безпечна гавань» та «ризикові» валюти

У світі фінансів валюти умовно поділяють на дві категорії залежно від їхньої поведінки під час глобальних криз:

  • Валюта-прихисток: Це валюта, якій довіряють інвестори і яку вони схильні купувати в періоди економічної чи політичної нестабільності. Очікується, що така валюта збереже або навіть збільшить свою вартість, коли інші активи падають. Традиційно головною світовою «безпечною гаванню» вважається долар США (USD) завдяки розміру та стабільності американської економіки. Також до цієї категорії часто відносять швейцарський франк (CHF) та японську єну (JPY).
  • Ризикова валюта: Це валюти, які інвестори купують, коли вони оптимістично налаштовані щодо перспектив світової економіки та готові до ризику. Як правило, це валюти країн, економіка яких залежить від експорту сировини (наприклад, австралійський долар) або країн, що розвиваються. Під час криз ці валюти зазвичай падають.

Аналіз Goldman Sachs свідчить про те, що долар США починає демонструвати ознаки «ризикової» валюти, що є кардинальною зміною його історичної ролі.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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