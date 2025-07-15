Nvidia відновить постачання ШІ-чіпів до Китаю

Nvidia Corp. планує відновити постачання ШІ-чіпів H20 до Китаю, оскільки отримала запевнення від Вашингтона в тому, що вони будуть схвалені. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Nvidia.

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Що відомо

«Влада США запевнила Nvidia, що ліцензію на експорт H20 буде видано, і компанія сподівається почати постачання цих чіпів незабаром», — йдеться в повідомленні.

Компанія створила спеціалізований варіант ШІ-чіпів для китайського ринку з урахуванням введених раніше Вашингтоном обмежень на постачання напівпровідникових компонентів до США. Однак у квітні американська влада заборонила Nvidia продавати і ці чіпи до Китаю без спеціального дозволу.

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Інформація про те, що Білий дім дозволить Nvidia продавати чіпи H20 до Китаю, з'явилася, коли Хуан перебував з візитом у Пекіні.

Глава Nvidia анонсував розробку компанією нового ШІ-чіпа для китайського ринку, який, за його словами, буде корисним для автоматизації виробництва та логістики. Чіп заснований на передовій архітектурі Nvidia — Blackwell, проте низка його характеристик знижена з урахуванням чинних обмежень США на експорт технологій до Китаю, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Рішення США дозволити Nvidia постачання чіпів H20 до КНР було розцінено Пекіном як жест доброї волі у рамках торгових переговорів, зазначають джерела. Доступ до передових напівпровідникових технологій є одним із головних пріоритетів китайських переговорників.

Виклики на китайському ринку

Незважаючи на історичне досягнення, Nvidia стикається із викликами на міжнародних ринках. Головною проблемою є експортні обмеження з боку США, які не дозволяють компанії постачати свої новітні ШІ-чіпи до Китаю. У травні генеральний директор компанії Дженсен Хуанг заявляв, що ці обмеження можуть коштувати Nvidia $8 млрд недоотриманих доходів.

Однак поки що глобальний попит на чіпи для штучного інтелекту, зокрема з боку таких гігантів, як Microsoft, який є одним із найбільших клієнтів Nvidia, продовжує стимулювати зростання компанії.