ВВП Китаю у другому кварталі зріс на 5,2%

Економіка Китаю у другому кварталі 2025 року зросла на 5,2% у річному вираженні, повідомило Державне статистичне управління КНР.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання ВВП

Темпи зростання ВВП сповільнилися із 5,4% у січні-березні. Аналітики в середньому очікували на ослаблення підйому до 5,1%, за даними Trading Economics.

Підвищення ВВП КНР у квітні-червні щодо попередніх трьох місяців становило 1,1% (при середньому прогнозі 0,9%). У першому кварталі показник збільшився на 1,2% у поквартальному порівнянні.

У першому півріччі обсяг економіки зріс на 5,3% у річному обчисленні і становив 66,05 трлн юанів ($9,24 трлн).

Читайте також: У Китаї посилилася дефляція цін виробників на тлі торгової війни

Наявні доходи населення Китаю в розрахунку на душу населення в січні-червні підвищилися на 5,3% — до 21,84 тисяч юанів, за даними ДСУ.

У 2024 році економіка КНР збільшилася на 5%, таке ж зростання передбачено планом соціально-економічного розвитку на 2025 рік.