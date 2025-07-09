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9 липня 2025, 14:39

У Китаї посилилася дефляція цін виробників на тлі торгової війни

Ціни виробників у Китаї впали до найнижчого рівня за майже два роки — дефляція в червні поглибилася на тлі глобальної торговельної напруги та слабкого внутрішнього попиту. Це посилило тиск на владу щодо впровадження нових заходів підтримки, повідомляє Reuters.

Ціни виробників у Китаї впали до найнижчого рівня за майже два роки — дефляція в червні поглибилася на тлі глобальної торговельної напруги та слабкого внутрішнього попиту.
Фото: freepik.com

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Хоча споживчі ціни вперше за п'ять місяців зросли, це зростання було незначним. Тривале падіння ринку нерухомості у другій за величиною економіці світу посилило негативний вплив від тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Основні показники

Індекс цін виробників (PPI) у червні 2025 року знизився на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це гірше, ніж зниження на 3,3% у травні, і є найбільшим падінням з липня 2023 року. Опитування Reuters прогнозувало падіння на 3,2%.

«Деякі експортно-орієнтовані галузі перебувають під ціновим тиском», — зазначила Дун Ліджуань, статистик Національного бюро статистики Китаю (NBS).

Вона додала, що невизначеність у глобальному торговому середовищі вплинула на експортні очікування підприємств.

Китайська виробнича активність скорочувалася третій місяць поспіль у червні, хоча й повільнішими темпами. Рівень зайнятості та нові експортні замовлення залишаються низькими.

«Ми очікуємо, що попит послабиться пізніше цього року, оскільки експорт сповільниться, а підтримка від фіскальних стимулів зменшиться», — заявив Чжичунь Хуан, економіст Capital Economics з Китаю.

Реакція ринків

Ринок обережно відреагував на ці дані, оскільки Трамп посилює свою торгову війну. Китайський Shanghai Composite Index зріс на 0,3% до обідньої перерви, тоді як гонконзький індекс Hang Seng торгувався зі зниженням на 0,7%.

Оскільки пригнічений внутрішній попит залишається гальмом для китайської економіки, компанії вдаються до цінових знижок для збільшення продажів. Це спонукало владу закликати до припинення жорстоких цінових воєн в автомобільній промисловості.

Різниця в тенденціях споживчих цін, ймовірно, вказує на «ефекти схеми обміну споживчих товарів», зазначив Хуан, але додав, що «з цим імпульсом, який, ймовірно, скоро зникне, ми очікуємо, що базова інфляція знову знизиться пізніше цього року».

Індекс споживчих цін (CPI) у червні 2025 року зріс на 0,1% порівняно з минулим роком, повернувши до зростання після падіння на 0,1% у травні, і перевищивши прогноз Reuters про незмінний результат. Зростання споживчих цін було «головним чином через відскок цін на промислові споживчі товари», — сказала Дун з NBS.

У місячному вимірі CPI знизився на 0,1% порівняно зі зниженням на 0,2% у травні, і відповідає прогнозам економістів про падіння на 0,1%.

Базова інфляція, яка виключає нестабільні ціни на продукти харчування та паливо, підскочила до 0,7% у червні 2025 року порівняно з минулим роком, що є найвищим показником за 14 місяців.

Можливі кроки Центрального банку

Лінн Сонг, головний економіст ING у Китаї, заявила, що відносна сила юаня в останній час та постійно м'яка інфляція дадуть Народному банку Китаю простір для подальшого зниження ставок.

«Оскільки дані про активність дещо пом'якшилися в останні місяці, але не сигналізують про негайну необхідність, ми наразі очікуємо, що наступне зниження ставки відбудеться у четвертому кварталі», — зазначила Лінн Сонг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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