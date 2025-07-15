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15 липня 2025, 10:00

iPhone 15 шукає власника: акція від Правекс Банк та Visa

ПРАВЕКС БАНК разом із Visa розпочав масштабну акцію, у якій кожен має шанс стати власником одного з новеньких iPhone 15. Акція триватиме до 30 листопада 2025 року, а для власників картки «Національний кешбек» відбудеться додатковий розіграш.

Умови прості: розраховуйтеся карткою Visa від ПРАВЕКС БАНК — і вигравайте!

Хто може взяти участь?

  • Власники карток Visa від ПРАВЕКС БАНК (у тому числі ФОП із корпоративними картками).
  • Діючі та нові клієнти, які оформлять картку Visa від ПРАВЕКС БАНК
  • Клієнти з карткою «Національний кешбек» — отримують додаткові шанси!

Як взяти участь у розіграші?

1. Мати або формити одну з карток у мобільному додатку PRAVEX ONLINE або у відділенні банку:

  • Visa Platinum
  • Visa Classic
  • Visa Signature
  • Visa Platinum Business (для ФОП)

2. Розраховуватись карткою на загальну суму від 2 500 грн протягом будь-якого місяця дії акції.

3. Виконавши ці дії, клієнт автоматично бере участь у щомісячних розіграшах.

Завантажити PRAVEX ONLINE.

Деталі акції:

  • Кожні 2 500 грн операцій покупки автоматично дають один шанс на виграш. Кожен шанс бере участь у розіграші.
  • Шанси накопичуються та діють на кожному етапі акції.
  • Чим більше розрахунків, тим більше шансів виграти iPhone 15.

Бонус для держателів картки «Національний кешбек»: користувачі цієї картки автоматично беруть участь у додатковому розіграші iPhone 15 наприкінці акції.

Для участі потрібно:

  • Бути держателем картки «Національнийкешбек» від ПРАВЕКС БАНК.
  • Хоча б раз отримати кешбек у будь-якому з місяців дії акції.
  • Кожне зарахування кешбеку = ще один шанс на виграш.

Акція триває з 01 червня 2025 року по 30 листопада 2025 року.

Додатковий розіграш для держателів картки «Національний кешбек» відбудеться не пізніше 10 грудня за результатами всього періоду акції.

Долучайтесь до акції та вигравайте iPhone 15 від ПРАВЕКС БАНК та Visa!

Ознайомитись із офіційними правилами акції тут.

Джерело: Мінфін
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