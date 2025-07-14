Уряд затвердив новий перелік корисних копалин стратегічного значення

Кабінет міністрів затвердив оновлений перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Затверджено, відповідно до Кодексу України про надра, перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення; перелік корисних копалин та компонентів критичного значення; перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами; перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції», — написав Мельничук.

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