Доступ до коштів у збанкрутілих банках спростять: Рада готує новий закон

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт № 13007-д, який має на меті спростити процедуру отримання коштів вкладниками з неплатоспроможних банків та розширити інструменти Фонду гарантування вкладів. Про це у понеділок, 14 липня, повідомляє видання БізнесЦензор.

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Автоматичне відшкодування для вкладників

Ключовим нововведенням законопроєкту є норма, яка дозволить фізичним особам отримувати свої кошти з неплатоспроможних банків без необхідності подавати для цього спеціальні заяви. Це стосуватиметься не лише гарантованої суми вкладу, а й коштів понад неї, якщо у банку будуть активи для їх виплати.

«Позитивною нормою є автоматичне визнання вимог кредиторів, щоб вони не метушились, намагаючись подати заяву в строк», — зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Очікується, що ця норма стане особливо актуальною після завершення воєнного стану, коли гарантована сума за вкладами знову буде обмежена 600 тисячами гривень (наразі діє 100% гарантія).

Нові інструменти для Фонду гарантування

Законопроєкт також розширює інструментарій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) для врегулювання неплатоспроможних банків. Зокрема, йдеться про такі механізми, як передача активів та зобов'язань на користь іншого банку, створення та продаж інвестору перехідного банку, а також продаж неплатоспроможного банку цілком.

Для більш ефективного залучення інвесторів до виведення банків з ринку, законопроєкт передбачає можливість обирати кількох інвесторів одночасно для одного збанкрутілого банку. Їм також буде надано більше часу та можливостей для вивчення інформації про фінансовий стан банку.

На думку виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Руслана Гриценка, ці зміни дозволять зберігати на ринку якомога більше банківських активів та захистять інтереси вкладників і кредиторів. Очікується, що парламент розгляне законопроєкт уже найближчого пленарного тижня.

Як зараз працює

Система гарантування вкладів — це державний механізм, створений для захисту грошей громадян у разі банкрутства банку. В Україні за це відповідає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як працює зараз (під час воєнного стану): Діє 100% гарантія на всі вклади фізичних осіб та ФОПів. Якщо банк стає неплатоспроможним, держава через ФГВФО повертає вкладникам усю суму їхніх заощаджень. Проте для отримання коштів, що перевищують стандартну гарантовану суму, вкладникам потрібно подавати окрему заяву як кредиторам банку і чекати на свою чергу в процесі ліквідації.

Чому це важливо

Законопроєкт № 13007-д є важливим кроком у модернізації української системи врегулювання банківських банкрутств та наближенні її до найкращих світових практик.

Головна перевага для громадян — це спрощення та усунення бюрократії. Автоматичне включення до реєстру кредиторів знімає з вкладників необхідність стежити за термінами та подавати додаткові заяви, що є особливо важливим для людей, які не мають фінансової чи юридичної експертизи. Це робить процес повернення коштів більш справедливим та менш стресовим.