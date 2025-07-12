Tether припинить підтримку USDT на п'яти «застарілих» блокчейнах

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, оголосила про припинення підтримки своїх токенів USDT та EURT на п'яти блокчейнах. З 1 вересня 2025 року компанія зупинить викуп токенів та заморозить їхні залишки в мережах Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS та Algorand. Про це повідомляється на сайті компанії.

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Причини та стратегія

Це рішення є частиною стратегічного перегляду інфраструктури, який проводить компанія. У Tether пояснили, що хоча ці блокчейни відіграли важливу роль на ранніх етапах розвитку USDT, за останні два роки обсяг обігу стейблкоїнів у них суттєво скоротився. Рішення було ухвалено після аудиту активності користувачів та консультацій з інфраструктурними партнерами.

За словами CEO Tether Паоло Ардоіно, відмова від менш активних мереж дозволить компанії зосередити ресурси на більш перспективних напрямках. Пріоритетом стає підтримка блокчейнів із вищою масштабованістю, активною спільнотою розробників та розвиненим DeFi-середовищем. Зокрема, компанія планує посилити підтримку L2-рішень, як-от Lightning Network, та інших блокчейнів нового покоління.

Рекомендації для користувачів

Для користувачів подальші дії залежать від того, де вони зберігають свої токени: