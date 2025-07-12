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12 липня 2025, 14:54

Tether припинить підтримку USDT на п'яти «застарілих» блокчейнах

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, оголосила про припинення підтримки своїх токенів USDT та EURT на п'яти блокчейнах. З 1 вересня 2025 року компанія зупинить викуп токенів та заморозить їхні залишки в мережах Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS та Algorand. Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, оголосила про припинення підтримки своїх токенів USDT та EURT на п'яти блокчейнах.

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Причини та стратегія

Це рішення є частиною стратегічного перегляду інфраструктури, який проводить компанія. У Tether пояснили, що хоча ці блокчейни відіграли важливу роль на ранніх етапах розвитку USDT, за останні два роки обсяг обігу стейблкоїнів у них суттєво скоротився. Рішення було ухвалено після аудиту активності користувачів та консультацій з інфраструктурними партнерами.

За словами CEO Tether Паоло Ардоіно, відмова від менш активних мереж дозволить компанії зосередити ресурси на більш перспективних напрямках. Пріоритетом стає підтримка блокчейнів із вищою масштабованістю, активною спільнотою розробників та розвиненим DeFi-середовищем. Зокрема, компанія планує посилити підтримку L2-рішень, як-от Lightning Network, та інших блокчейнів нового покоління.

Рекомендації для користувачів

Для користувачів подальші дії залежать від того, де вони зберігають свої токени:

  • На централізованих біржах (CEX): Якщо ваші USDT або EURT знаходяться на рахунку такої біржі, як Binance, Bybit, Kraken тощо, вам, найімовірніше, не потрібно нічого робити. Біржі зазвичай беруть на себе весь технічний процес міграції активів своїх клієнтів із застарілих мереж на підтримувані. Вони зроблять це автоматично. Проте варто стежити за офіційними оголошеннями вашої біржі.
  • На власних гаманцях (DEX, DeFi): Якщо ви зберігаєте токени на власному некастодіальному гаманці (наприклад, MetaMask, Trust Wallet) і взаємодієте з децентралізованими протоколами, вам необхідно діяти самостійно. Вам слід обміняти токени на долари/євро або перевести їх за допомогою спеціальних мостів на один із підтримуваних блокчейнів (наприклад, Ethereum, Tron, Solana). В іншому випадку після 1 вересня ваші активи в цих п'яти мережах можуть бути заморожені.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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