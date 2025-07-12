Україна залучила ще $50 мільйонів від Світового банку на кредити для аграріїв

Уряд України та Світовий банк підписали угоду про залучення додаткових $50 мільйонів на підтримку українських аграріїв у рамках проєкту ARISE. Підписання відбулося під час Конференції з відновлення України (URC 2025) в Римі. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Напрямки фінансування

Залучені кошти будуть спрямовані на продовження проєкту підтримки малих та середніх агровиробників, який вже охоплює до 90 000 господарств по всій країні.

«Підтримка надається через пільгове кредитування 5−7−9% та гранти на розвиток садівництва і теплиць. Нагадаю, з початку 2025 року 4 592 господарств вже отримали майже 29,2 млрд грн кредитів, а 38 агровиробників — понад 165 млн грн грантів», — прокоментував міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Він додав, що адміністрування допомоги відбувається через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Співпраця зі Світовим банком

Окрім прямої фінансової підтримки, Мінагрополітики спільно зі Світовим банком розробляє комплексний генеральний план з відновлення та будівництва системи іригації в Україні. Ця робота, що триває понад пів року, має на меті подолати наслідки руйнування Каховської дамби та закласти основу для майбутніх проєктів зрошення.

Також, як повідомлялося раніше, уряд підписав зі Світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми PREPARE Ukraine на $200 млн, яка допоможе готувати державні проєкти відбудови до стандартів міжнародних інвесторів.

Чому це важливо

Ця угода є важливим сигналом про те, що підтримка українського аграрного сектору залишається одним із пріоритетів для міжнародних партнерів. Це не просто фінансова допомога, а стратегічна інвестиція у сферу, що є критично важливою не лише для економіки України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

Фокус на підтримці саме малих та середніх фермерських господарств, а не лише великих агрохолдингів, є ключовим для збереження соціальної стабільності та економічної стійкості в сільській місцевості.