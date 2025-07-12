Україна залучила ще $50 мільйонів від Світового банку на кредити для аграріїв

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 липня 2025, 11:51

Україна залучила ще $50 мільйонів від Світового банку на кредити для аграріїв

Уряд України та Світовий банк підписали угоду про залучення додаткових $50 мільйонів на підтримку українських аграріїв у рамках проєкту ARISE. Підписання відбулося під час Конференції з відновлення України (URC 2025) в Римі. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Уряд України та Світовий банк підписали угоду про залучення додаткових $50 мільйонів на підтримку українських аграріїв у рамках проєкту ARISE.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Напрямки фінансування

Залучені кошти будуть спрямовані на продовження проєкту підтримки малих та середніх агровиробників, який вже охоплює до 90 000 господарств по всій країні.

«Підтримка надається через пільгове кредитування 5−7−9% та гранти на розвиток садівництва і теплиць. Нагадаю, з початку 2025 року 4 592 господарств вже отримали майже 29,2 млрд грн кредитів, а 38 агровиробників — понад 165 млн грн грантів», — прокоментував міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Він додав, що адміністрування допомоги відбувається через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Співпраця зі Світовим банком

Окрім прямої фінансової підтримки, Мінагрополітики спільно зі Світовим банком розробляє комплексний генеральний план з відновлення та будівництва системи іригації в Україні. Ця робота, що триває понад пів року, має на меті подолати наслідки руйнування Каховської дамби та закласти основу для майбутніх проєктів зрошення.

Також, як повідомлялося раніше, уряд підписав зі Світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми PREPARE Ukraine на $200 млн, яка допоможе готувати державні проєкти відбудови до стандартів міжнародних інвесторів.

Чому це важливо

Ця угода є важливим сигналом про те, що підтримка українського аграрного сектору залишається одним із пріоритетів для міжнародних партнерів. Це не просто фінансова допомога, а стратегічна інвестиція у сферу, що є критично важливою не лише для економіки України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

Фокус на підтримці саме малих та середніх фермерських господарств, а не лише великих агрохолдингів, є ключовим для збереження соціальної стабільності та економічної стійкості в сільській місцевості.

Кредити онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами