Україна та Світовий банк запускають програму підготовки проєктів відбудови

Уряд України підписав зі Світовим банком угоду про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Ініціатива покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.

Програму впроваджуватиме Агенція з питань державно-приватного партнерства під координацією Мінекономіки.

Початковий грант $44,3 млн із Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) буде спрямовано на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

«PREPARE Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти — від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання. Разом зі Світовим банком ми створюємо системну „фабрику підготовки“, що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За результатами переговорів із віцепрезиденткою Світового банку Анною Б'єрде сторони узгодили дорожній план запуску PREPARE Ukraine.

Перший транш буде доступний до використання, починаючи з серпня й покриватиме технічну підтримку державних замовників, включаючи розбудову самої Агенції.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.