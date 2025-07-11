Національний банк України встановив на 14 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7842 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.
11 липня 2025, 15:44
НБУ зміцнив гривню на чотири копійки
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Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 48,8416 грн/євро. Европейська валюта подешевшала на 13 копійок.
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Джерело: Мінфін
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