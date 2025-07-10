НБУ знизив гривню на п’ять копійок

Національний банк України встановив на 11 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,8232 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 48,9750 грн/євро. Це на 13 копійок більше, ніж у четвер 48,8427 грн/євро. Нагадаємо, що 2 липня, офіційний курс європейської валюти сягнув нового історичного максимуму — 49,4093 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту