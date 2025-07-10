Національний банк України встановив на 11 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,8232 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.
10 липня 2025, 16:36
НБУ знизив гривню на п’ять копійок
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Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 48,9750 грн/євро. Це на 13 копійок більше, ніж у четвер 48,8427 грн/євро. Нагадаємо, що 2 липня, офіційний курс європейської валюти сягнув нового історичного максимуму — 49,4093 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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