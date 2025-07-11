Єврокомісія хоче запровадити «плаваюче» обмеження цін на російську нафту — Reuters

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 липня 2025, 13:11

Єврокомісія хоче запровадити «плаваюче» обмеження цін на російську нафту — Reuters

Єврокомісія цього тижня планує запропонувати «плаваюче» обмеження цін на російську нафту. Така ініціатива увійде до нового пакета санкцій і покликана зменшити опір деяких країн-членів ЄС. Про це Reuters повідомили четверо європейських дипломатів.

Єврокомісія цього тижня планує запропонувати «плаваюче» обмеження цін на російську нафту.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У червні, в рамках 18-го пакету санкцій проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, Комісія вже пропонувала знизити ціновий поріг «Великої сімки» (G7) з $60 до $45 за барель.

Пропозицію знизити обмеження на ціну Єврокомісія обґрунтовує падінням світових цін на нафту — чинне обмеження вже фактично втратило актуальність.

Позиція США

На червневій зустрічі лідерів G7 у Канаді Велика Британія та ЄС не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо зниження обмеження цін на російську нафту.

Ціни на нафту ненадовго підскочили майже до $80 за барель під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, перш ніж повернулися до рівня близько $60.

Новий механізм

Чотири джерела в ЄС повідомили, що Комісія розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську нафту залежно від зміни світових цін.

Наразі механізм все ще доопрацьовується. Він передбачає більш автоматизований процес перегляду цінової стелі для її адаптації до світових цін на нафту. Джерела не уточнили, яким буде нове обмеження, але стартова точка буде трохи вищою за $45.

Суперечності всередині ЄС

Морські країни, такі як Греція, Кіпр та Мальта, давно висловлюють занепокоєння щодо обмеження цін на російську нафту. Вони побоюються потенційних втрат для своїх судноплавних секторів та можливого переміщення судновласників за межі ЄС.

Чинне обмеження забороняє торгівлю російською сирою нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна, сплачена за неї, перевищує $60 за барель.

Також судноплавним і страховим компаніям заборонено обслуговувати перевезення російської сирої нафти, якщо її ціна перевищує встановлений ліміт.

Читайте також: Саудівська Аравія у серпні суттєво підвищить ціни на нафту для Азії та Європи

Під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канадських Скелястих горах у травні, міністр фінансів США Скотт Бессент залишався скептичним щодо потреби знижувати цінове обмеження. Водночас Дональд Трамп посилив свою риторику на адресу президента рф путіна та натякнув на можливість запровадження нових санкцій з боку США.

Зниження цінової межі може отримати більше підтримки у Вашингтоні, адже низка американських сенаторів, зокрема Ліндсі Грем, вже висловилися на її користь.

Навіть якщо посли ЄС досягнуть згоди щодо оновленого механізму цінового обмеження, Словаччина може заблокувати весь пакет санкцій. Країна виступає проти через занепокоєння планами ЄС повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами