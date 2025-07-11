Єврокомісія хоче запровадити «плаваюче» обмеження цін на російську нафту — Reuters

Єврокомісія цього тижня планує запропонувати «плаваюче» обмеження цін на російську нафту. Така ініціатива увійде до нового пакета санкцій і покликана зменшити опір деяких країн-членів ЄС. Про це Reuters повідомили четверо європейських дипломатів.

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У червні, в рамках 18-го пакету санкцій проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, Комісія вже пропонувала знизити ціновий поріг «Великої сімки» (G7) з $60 до $45 за барель.

Пропозицію знизити обмеження на ціну Єврокомісія обґрунтовує падінням світових цін на нафту — чинне обмеження вже фактично втратило актуальність.

Позиція США

На червневій зустрічі лідерів G7 у Канаді Велика Британія та ЄС не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо зниження обмеження цін на російську нафту.

Ціни на нафту ненадовго підскочили майже до $80 за барель під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, перш ніж повернулися до рівня близько $60.

Новий механізм

Чотири джерела в ЄС повідомили, що Комісія розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську нафту залежно від зміни світових цін.

Наразі механізм все ще доопрацьовується. Він передбачає більш автоматизований процес перегляду цінової стелі для її адаптації до світових цін на нафту. Джерела не уточнили, яким буде нове обмеження, але стартова точка буде трохи вищою за $45.

Суперечності всередині ЄС

Морські країни, такі як Греція, Кіпр та Мальта, давно висловлюють занепокоєння щодо обмеження цін на російську нафту. Вони побоюються потенційних втрат для своїх судноплавних секторів та можливого переміщення судновласників за межі ЄС.

Чинне обмеження забороняє торгівлю російською сирою нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна, сплачена за неї, перевищує $60 за барель.

Також судноплавним і страховим компаніям заборонено обслуговувати перевезення російської сирої нафти, якщо її ціна перевищує встановлений ліміт.

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Під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канадських Скелястих горах у травні, міністр фінансів США Скотт Бессент залишався скептичним щодо потреби знижувати цінове обмеження. Водночас Дональд Трамп посилив свою риторику на адресу президента рф путіна та натякнув на можливість запровадження нових санкцій з боку США.

Зниження цінової межі може отримати більше підтримки у Вашингтоні, адже низка американських сенаторів, зокрема Ліндсі Грем, вже висловилися на її користь.

Навіть якщо посли ЄС досягнуть згоди щодо оновленого механізму цінового обмеження, Словаччина може заблокувати весь пакет санкцій. Країна виступає проти через занепокоєння планами ЄС повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.