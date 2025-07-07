Саудівська Аравія у серпні суттєво підвищить ціни на нафту для азіатських та європейських покупців, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.
7 липня 2025, 10:15
Саудівська Аравія у серпні суттєво підвищить ціни на нафту для Азії та Європи
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Основний сорт, що поставляється до Азії, — Arab Light — подорожчає на $1 за барель, до максимуму за 4 місяці. Він коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.
Ціни на всі сорти нафти для Північно-Західної Європи та Середземномор'я зростуть на $1,4 за барель.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3
…
подорожчає на $1 за барель
…
коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай
боже, нащо я досі читаю цих клоунів?
головне про реальне підвищення цін на АЗС на 3-4-5 гривень яке сталось після атаки Ізраїля на аятол — ані пари з вуст, хоча раніше тільки но десь ціна підвищется на 20-50 копійок відразу писали черговий аналітичний метаріал з панічним заголовком
https://0x0.st/8Gem.png