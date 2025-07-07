Саудівська Аравія у серпні суттєво підвищить ціни на нафту для Азії та Європи

Саудівська Аравія у серпні суттєво підвищить ціни на нафту для азіатських та європейських покупців, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.

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Що відомо

Основний сорт, що поставляється до Азії, — Arab Light — подорожчає на $1 за барель, до максимуму за 4 місяці. Він коштуватиме на $2,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, йдеться у повідомленні держкомпанії Saudi Aramco.

Ціни на всі сорти нафти для Північно-Західної Європи та Середземномор'я зростуть на $1,4 за барель.