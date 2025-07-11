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11 липня 2025, 12:44

Польща посилює підтримку українського малого й середнього бізнесу

Польща приєдналась до Альянсу стійкості малого й середнього підприємництва України. Про це було оголошено під час Конференції з відновлення України в Римі, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Польща приєдналась до Альянсу стійкості малого й середнього підприємництва України.
Фото: pixabay.com

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Міністерство розвитку та технологій Польщі заявило про готовність до співпраці у підтримці українського малого й середнього бізнесу, зокрема, у сфері вдосконалення регуляторної політики. Співпраця може охоплювати:

  • впровадження масштабної дерегуляції;
  • підготовку проєкту закону про прозорі правила для бізнесу;
  • розробку регуляторної бази для реалізації державної політики підтримки соціального та сімейного підприємництва.

Подальшу підтримку бізнесу може надати також Польське агентство з інвестицій та торгівлі, яке організовує тренінги, вебінари та майстер-класи, зокрема щодо сертифікації, експорту до ЄС, а також підтримує інкубатори/акселератори в Україні.

Крім того, агентство залучає український сектор МСП до місій у Польщу та сприяє налагодженню співпраці з польськими партнерами.

Банк національного господарства (BGK) та Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE) також висловили готовність продовжувати підтримку українських МСП.

Так, BGK співпрацює з українськими банками для підтримки сектору МСП через інструменти розподілу ризиків (30 млн євро з Кредобанком і 10 млн євро з Приватбанком).

Крім того, у червні цього року Комітет з управління програмою Ukraine Facility схвалив програму підтримки сектору МСП на суму 111 млн євро, яку BGK має реалізувати у співпраці з українськими банками.

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KUKE з червня 2022 року активно підтримує торгівлю між польськими та українськими компаніями. Ця підтримка, зокрема, включає страхування торговельних кредитів, які надають польські експортери своїм українським партнерам, що має значний позитивний вплив на фінансовий стан українських підприємців.

Поточні зобов’язання KUKE S.A. за договорами страхування торговельних кредитів для українського ринку становлять понад $210 млн.

Також KUKE S.A. надає гарантії страхування для BGK, які забезпечують розрахунки між польськими підприємцями та їх українськими партнерами за акредитивами, відкритими українськими банками.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
orient14
orient14
11 липня 2025, 15:22
#
Поляки хочуть активно експортувати до України свої товари, підтримка малих та середніх імпортерів, а не виробників.
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