Ukraine Facility: Єврокомісія анонсувала четвертий транш у понад 3 мільярди євро

Європейська Комісія визначила розмір четвертого регулярного траншу за першою базовою компонентою програми Європейського Союзу Ukraine Facility. Він складе 3,05 млрд євро , що означає чергове зменшення суми порівняно з попередніми траншами. Вплата цього траншу очікується в серпні 2025 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Динаміка виплат

Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала у серпні 2024 року, становив 4,2 млрд євро (включно з грантом у 1,5 млрд євро).

Другий транш у грудні минулого року склав 4,1 млрд євро (з яких 1,5 млрд євро — грант).

Третій транш Україна отримала на початку квітня 2025 року — 3,5 млрд євро (включно з грантом 0,4 млрд євро).

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році у межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки.

В оновленій наприкінці червня програмі з МВФ прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

Згідно з умовами програми Ukraine Facility, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

«Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн млрд євро — це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility», — констатував тоді Марченко.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що за базового сценарію, згідно з яким війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідне Україні цього року у розмірі $42,8 млрд.

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Нагадаємо

Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Ukraine Facility включає три ключові компоненти: