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13 червня 2025, 9:33

Ukraine Facility: Україна виконала 3 з 11 запланованих кроків на другий квартал

Станом на червень 2025 року Україна виконала 3 з 11 запланованих кроків за Планом України в межах програми Ukraine Facility на другий квартал 2025 року. Решта завдань перебувають на фінальному етапі погодження. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Міністерство економіки України.

Станом на червень 2025 року Україна виконала 3 з 11 запланованих кроків за Планом України в межах програми Ukraine Facility на другий квартал 2025 року.
Фото: AI

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Йдеться, зокрема, про наступні кроки, які знаходяться на фінальному етапі:

  • Набрання чинності законодавства щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процедур їхньої перевірки;
  • Покращення виконання судових рішень, включаючи набрання чинності законом щодо цифровізації виконавчого провадження;
  • Набрання чинності Законом України «Про професійну освіту»;
  • Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про закупівлю соціальних послуг за кошти держбюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами;
  • Публікація дослідження щодо заходів для надання територіальним громадам статусу юридичної особи;
  • Запуск міжнародних тендерів УРП із забезпеченням їх прозорості.

«З урахуванням загального графіка реалізації Плану України, саме 2025 рік стане найбільш інтенсивним за обсягом зобов’язань: упродовж року передбачено виконання 56 кроків», — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, у 2024 році Україна вчасно та в повному обсязі без будь-яких змін та коригувань виконала всі 36 запланованих індикаторів, що забезпечило рекордні 16 млрд євро міжнародної підтримки за рік.

Нагадаємо

Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Ukraine Facility включає три ключові компоненти:

  • пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
  • технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

«Мінфін» писав, що 1 квітня 2025 року Україна отримала ще 3,5 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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