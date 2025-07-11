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11 липня 2025, 10:52

Бессент закликав міжнародні фінансові організації співпрацювати з фондом відновлення України

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав міжнародні фінансові організації (МФО) активно співпрацювати з новоствореним Американсько-Українським інвестиційним фондом відновлення. Виступаючи на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі, він назвав цей фонд ключем до відкриття багатого майбутнього України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав міжнародні фінансові організації (МФО) активно співпрацювати з новоствореним Американсько-Українським інвестиційним фондом відновлення.

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Приватний капітал — ключ до відновлення

У своєму відеозверненні Бессент наголосив, що потреби України у відбудові є величезними, і дипломатичні партнери не можуть задовольнити їх самостійно. Тому, за його словами, приватний капітал є необхідним для доповнення державних інвестицій та стимулювання довгострокового економічного зростання.

Він висловив сподівання, що багатосторонні банки розвитку та інші МФО стануть співінвесторами фонду, що дозволить мобілізувати американські таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні.

Захист від російського впливу

Бессент також окремо підкреслив, що однією з цілей фонду є унеможливлення отримання вигоди від відбудови України будь-якими особами чи компаніями, що фінансували російську військову машину.

Міністр підсумував, що завдяки надійному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж у минулому.

Чому це важливо

Заклик міністра фінансів США є потужним політичним сигналом, спрямованим на легітимізацію та посилення ролі нового фонду на міжнародній арені. Адміністрація США не просто створює власний інструмент для інвестицій, а й активно просуває його як центральну платформу для всієї міжнародної фінансової архітектури відновлення України.

Це важливо з кількох причин:

  • Залучення великих гравців: Співпраця з такими інституціями, як Світовий банк, ЄБРР та ЄІБ, може значно збільшити фінансові можливості фонду та надати йому доступ до експертизи та досвіду цих організацій.
  • Зниження ризиків для приватних інвесторів: Участь МФО у проєктах фонду стане потужним сигналом надійності для приватних компаній, які поки що вагаються інвестувати в Україну через воєнні ризики.
  • Посилення стандартів: Це також є закликом до МФО узгодити свої стандарти капіталу та закупівель з «проукраїнськими цінностями», що, зокрема, означає повне усунення будь-яких компаній, пов'язаних з росією, від участі у проєктах відбудови.

Таким чином, США намагаються побудувати потужну фінансову коаліцію навколо свого інвестиційного фонду, перетворюючи його з двосторонньої ініціативи на центральний елемент міжнародних зусиль з відновлення української економіки.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
11 липня 2025, 11:08
#
Цьому фонду США потужну конкуренцію складе фонд ЄС, створений без обмежень щодо напрямків та правил інвестування (і довіри фонду ЄС куди більше). Власне, саме тому міністр фінансів США і виліз саме зараз.
Причому американський фонд планувався саме як виключно фонд США-Україна. А тут раптом закликав міжнародні організації долучитись. Цікаво, на яких умовах?
Та ми у будь-якому випадку в плюсі. Так чи інакше — намічається конкурента боротьба за інвестиції. А прозорі інвестиції — це зазвичай дуже суттєвий вклад в економіку.
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