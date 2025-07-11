Інфляція в Україні знижується повільніше, ніж очікувалося — НБУ

У червні 2025 року інфляція в Україні знизилася до 14,3% у річному вимірі, порівняно з 15,9% у травні. Однак, щомісячний приріст цін склав 0,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики, які прокоментував Національний банк України.

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За даними НБУ, повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема через високу торішню базу порівняння адміністративно регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося в Інфляційному звіті за квітень 2025 року.

Відхилення від прогнозу зумовлювалося насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки.

«Водночас фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж прогнозувалося, хоча й залишався значним на тлі високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці та жвавого споживчого попиту», — йдеться в повідомленні регулятора.

Суттєво зменшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін — до 10,9%

Така динаміка зумовлювалася насамперед високою базою порівняння минулого року. Так, у червні 2024 року відбулося одноразове підвищення тарифів на електроенергію.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування далі зростали — до 28,7%

Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Швидше дорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів'я тварин та підвищення зовнішніх цін.

Натомість темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту.

Подорожчання палива пришвидшилося до 3,1%

Така динаміка передусім пов'язана зі збільшенням вартості бензину та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро. Натомість на ринку зрідженого нафтового газу спостерігалося послаблення цінового тиску завдяки надлишку постачань.

Базова інфляція повернулася до зниження

У червні базова інфляція сповільнилася до 12,1%. Серед чинників, що стримували фундаментальний ціновий тиск: попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики та стабільна ситуація з постачанням електроенергії. Значного впливу девальвації гривні відносно євро на базову інфляцію наразі не спостерігається.

Розпочалося зниження інфляції послуг — до 14,4%, що є, зокрема, ознакою помірнішого тиску з боку ринку праці. Так, повільніше дорожчали транспортні послуги, послуги зв’язку та особистого догляду.

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Зростання цін на непродовольчі товари теж сповільнилося — до 3,6%. Ціни на одяг та взуття і надалі залишалися меншими, ніж торік.

Водночас подорожчання оброблених продуктів пришвидшилося до 18,2%. Стрімкіше зростали ціни на м'ясні продукти через вищу вартість продовольчої сировини, а також на безалкогольні напої, зокрема каву, що відображало тенденції на світовому ринку кави. Проте сповільнилися темпи здорожчання хліба й хлібопродуктів, олії та більшості видів молочної продукції.

Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов.

Прогноз

Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме, зокрема завдяки заходам монетарної політики.