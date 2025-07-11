ARX виплатила понад 45 млн грн за воєнними ризиками у I півріччі 2025

У першій половині 2025 року ARX — провідна страхова компанія України — продовжила виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, попри виклики, пов’язані з повномасштабною війною. За шість місяців компанія здійснила виплати на загальну суму 45 100 835,69 грн у межах страхування від воєнних ризиків.

Усього було врегульовано 41 страховий випадок, з яких:

37 випадків стосувалися авто , застрахованих від пошкодження або знищення транспортного засобу внаслідок пошкодження або повної загибелі авто від ракет та безпілотників, включаючи пошкодження від їхніх уламків, або уламків споруд та дерев, спричиненими падінням даних уламків.

, застрахованих від пошкодження або знищення транспортного засобу внаслідок пошкодження або повної загибелі авто від ракет та безпілотників, включаючи пошкодження від їхніх уламків, або уламків споруд та дерев, спричиненими падінням даних уламків. 4 випадки — це виплати за договорами страхування будівель та споруд з оздобленням та комунікаціями, цілісні майнові комплекси, а також обладнання, оргтехніка, ТМЦ, пошкодженої внаслідок ракетних та/або дронових атак на загальну суму 40 млн грн.

«Ми створили спеціальні продукти для часу війни — з покриттям воєнних ризиків, і зараз бачимо, що це реальна допомога бізнесу та автовласникам. Програма „Залізний купол“ продовжує рятувати фінансову стабільність наших клієнтів після втрат, а страхування комерційної нерухомості — підтримує бізнес у найскладніші моменти,» — зазначив Максим Межебицький, Член Правління ARX.

ARX перша страхова компанія в Україні, яка з 2022 року почала надавати послуги з покриття воєнних ризиків для авто та майна. З того часу тисячі клієнтів скористались можливістю додаткового захисту у складних обставинах.

«Ми бачимо ріст довіри до таких продуктів — клієнти розуміють, що реальний ризик потребує реального страхового захисту. ARX не просто страхує — ми доводимо ефективність страхування щоденними виплатами,» — Член Правління компанії.