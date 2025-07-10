Microsoft заощадила $500 млн завдяки ШІ та звільнила 15 000 співробітників

Комерційний директор Microsoft Джадсон Альтхофф заявив, що ШІ-інструменти дозволяють підвищити продуктивність у всіх сферах на кшталт продажів, обслуговування клієнтів та розробки програмного забезпечення. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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За словами топменеджера, ШІ заощадив компанії понад $500 млн минулого року тільки в кол-центрах і підвищив задоволеність співробітників та замовників.

Microsoft використовує технологію для роботи з невеликими клієнтами. Ініціатива поки що перебуває на ранньому етапі, але вже приносить десятки мільйонів доларів доходу.

Примітно, близько тижня тому корпорація звільнила понад 9000 співробітників, причому це вже третій раунд скорочень у 2025 році. Загалом роботу втратили близько 15 000 осіб.

«Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для забезпечення найкращих умов для успіху компанії та команд на динамічному ринку», — повідомив представник Microsoft в електронному листі.