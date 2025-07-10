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10 липня 2025, 18:06

Експорт зернових та олійних за сезон впав на майже 11 мільйонів тонн

В маркетинговому сезоні 2024/2025, який закінчився 30 червня 2025 року, Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону — 57,5 млн тонн. Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

В маркетинговому сезоні 2024/2025, який закінчився 30 червня 2025 року, Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону — 57,5 млн тонн.
Фото: freepik.com

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Таке падіння пояснюється як меншими перехідними запасами з попереднього сезону, так і дещо нижчим врожаєм.

За оцінкою асоціації, виробництво зернових та олійних минулого року склало 78,8 млн тонн зернових та олійних (у 2023 — 82,9 млн тонн). Перехідні запаси на початку сезону сягали близько 7 млн тонн зернових та олійних (у 2023/2024 — 14,4 млн тонн).

Найважливіші фактори для експорту

Минулого сезону найважливішим фактором для експорту українського зерна стала безперебійна робота українського морського коридору, що дозволяло експортувати морським шляхом з глибоководних портів Одещини.

Другим за значенням фактором стало запровадження Україною разом з міжнародними партнерами робочого механізму страхування суден, інфраструктури та зерна, що здешевило витрати експортерів та, відповідно, українських агровиробників на логістику експорту.

«Завдяки цим двом факторам, Україна продовжила експортувати зерно та гарантувати продовольчу безпеку в багатьох країнах світу», — йдеться у повідомленні.

Скільки заробили

В грошовому еквіваленті за даними митниці експорт зернових та олійних у 2024/2025 маркетинговому році склав $11,2 млрд (у 2023/2024 — $10,76 млрд), а експорт з врахуванням продукції з них, зокрема соняшникової олії та інших олій, макухи та шротів — $18,1 млрд (у 2023/2024 — $17,86 млрд).

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Експорт пшениці склав 15,5 млн тонн на суму $3,16 млрд, при виробництві близько 22,4 млн тонн. Ячменю Україна експортувала майже 2,25 млн тонн на $394 млн, при виробництві 5,6 млн тонн.

Кукурудзи минулого сезону Україна експортувала 21,5 млн тонн на суму майже $4,5 млрд, при виробництві минулого року — 25,9 млн тонн.

Сої експортовано 3,8 млн тонн на суму $1,56 млрд, при врожаї 6,5 млн тонн. Ріпаку експортовано 3,2 млн тонн на суму $1,56 млрд, при виробництві минулого року 3,8 млн тонн.

Соняшнику Україна експортувала всього лиш 70 тис. тонн при врожаї минулого року 12,8 млн тонн. Таким чином, переробка соняшнику в Україні з урахуванням перехідних запасів з минулого сезону склала 12,8 млн тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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