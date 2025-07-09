Гривня зміцнилася до долара, євро та злотого: НБУ встановив курси на четвер

Національний банк України встановив офіційні курси іноземних валют на четвер, 10 липня, зафіксувавши зміцнення гривні щодо долара, євро та польського злотого. Про це у середу, 9 липня, свідчать дані , оприлюднені на сайті регулятора.

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Курс долара США

Офіційний курс долара на четвер встановлено на рівні 41,7745 грн/$. Це на 8 копійок менше, ніж у середу, коли курс становив 41,8462 грн/$.

Поточний курс залишається нижчим за історичний максимум, зафіксований 13 січня 2025 року на рівні 42,28 грн/$.

Найбільш відчутно гривня зміцнилася щодо європейської валюти. Курс на четвер встановлено на позначці 48,8427 грн/€, що на 22 копійки менше, ніж у середу (49,0563 грн/€).

Історичний максимум курсу євро було зафіксовано 1 липня 2025 року на рівні 49,40 грн/€.

Курс польського злотого

Офіційний курс гривні до польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,5189 грн/PLN. Це на 4 копійки менше порівняно з курсом у середу (11,5584 грн/PLN).

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