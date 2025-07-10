ЄС відкриває програму гарантій на 3 млрд євро для залучення в Україну додатково 10 млрд євро

Європейський союз відкриває програму гарантій та грантів на 3 млрд євро , що дозволить додатково залучити 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025), пише «Інтерфакс-Україна».

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Я хочу також оголосити про виплати більше ніж EUR3 млрд на український механізм. Це — гарантії, гранти. Ми підписали це сьогодні… це надасть нам можливість відкрити новий шлях для нових EUR10 млрд на реконструкцію та відбудову України», — сказала фон дер Ляєн.

Своєю чергою прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також повідомила, що «на цій конференції ми домовилися про обладнання на суму понад 10 мільярдів євро».

Читайте також: Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів рф

«Але для відновлення, грошей недостатньо, інженерів, архітекторів чи працівників недостатньо — нам потрібно щось більше, щось інше, і це почуття, настрій, почуття, які проявив український народ. Вони люблять свою країну, люблять свободу. Вони продемонстрували готовність гарантувати світле майбутнє для своїх дітей. Без цього все, що ми робимо, було б безглуздим», — наголосила вона.

Нагадаємо

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 53,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.