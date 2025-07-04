Світові ціни на вершкове масло зросли до рекордного рівня — ФАО

У червні 2025 року світові ціни на вершкове масло досягли нового історичного максимуму. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у своєму щомісячному огляді.

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Згідно з даними, Індекс цін на молочну продукцію ФАО у червні склав 154,4 пункту, що на 0,5% більше, ніж у травні, і на 20,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше зростання показав індекс цін на вершкове масло — на 2,8% до 225 пунктів, що є новим рекордом.

Причини зростання цін на вершкове масло

Основними чинниками зростання стали:

обмежена пропозиція в Океанії та Європейському Союзі;

активний імпортний попит з боку країн Азії, зокрема Близького Сходу;

сезонне скорочення виробництва в Новій Зеландії;

зменшення поголів'я корів у ЄС через екологічні обмеження;

у деяких західних регіонах ЄС — наслідки спалаху вірусу блутангу наприкінці 2024 року;

у США — зниження обсягів виробництва масла та зменшення запасів у порівнянні з минулим роком.

Також повідомляється, що ціни на сир зросли третій місяць поспіль — на тлі стабільного попиту з боку роздрібної торгівлі та закладів громадського харчування у Східній Азії.

Водночас ціни на сухе знежирене молоко знизилися на 0,6%, а ціни на сухе цільне молоко впали на 2,3% через слабкий попит і надлишкову глобальну пропозицію.