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10 липня 2025, 12:36

«Немає економічної логіки»: Гетманцев розкритикував ідею податку на солодкі напої

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив стримане ставлення до ідеї Кабінету Міністрів щодо оподаткування солодких напоїв. Про це він заявив у подкасті «Хроніки економіки», повідомляє ЕП.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив стримане ставлення до ідеї Кабінету Міністрів щодо оподаткування солодких напоїв.
Фото: скріншот з відео

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«Нові податки — це завжди погано, а тут ще й немає навіть обґрунтованої економічної логіки. Адміністрування складне, а фіскальний ефект „шалений“ — аж 8 мільярдів на рік. Для розуміння — це втричі менше за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну», — зазначив Гетманцев.

Він вважає, що зараз не може йтися про подібні нові податки, адже мільярди доларів втрачаються в тіньовій економіці, в різних схемах та галузях.

«На це не можна широко закривати очі - саме там необхідний для наповнення бюджету ресурс», — підкреслив голова податкового комітету Верховної Ради.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
10 липня 2025, 13:25
#
Ну раз в рф прийняли такий закон, то й Україна також має. Всі законопроєкти для обох країн пишуться однією «конторкою». Навіть помилки одинакові.
+
0
yarg
yarg
10 липня 2025, 13:31
#
Налог на чай…
+
0
Я_ __
Я_ __
10 липня 2025, 14:04
#
«Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%.»

Тобто, не заборонити повністю виготовляти це та обкласти штрафами, на кшталт «сухий закон» в штатах колись був, а просто підняти штучно ціну, так, в чому сенс такого муву від ВООЗ, якщо все одно хто хоче — буде купляти, точніше купляти будуть всі ті ж хто купляв, просто будуть шукати акційні пропозиції і скуповувати на кілька тижнів вперед, або купляти оптом…
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