«Немає економічної логіки»: Гетманцев розкритикував ідею податку на солодкі напої

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив стримане ставлення до ідеї Кабінету Міністрів щодо оподаткування солодких напоїв. Про це він заявив у подкасті «Хроніки економіки», повідомляє ЕП.

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«Нові податки — це завжди погано, а тут ще й немає навіть обґрунтованої економічної логіки. Адміністрування складне, а фіскальний ефект „шалений“ — аж 8 мільярдів на рік. Для розуміння — це втричі менше за обсяги бюджетних втрат від тіньового тютюну», — зазначив Гетманцев.

Він вважає, що зараз не може йтися про подібні нові податки, адже мільярди доларів втрачаються в тіньовій економіці, в різних схемах та галузях.

«На це не можна широко закривати очі - саме там необхідний для наповнення бюджету ресурс», — підкреслив голова податкового комітету Верховної Ради.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%.