ВООЗ пропонує підвищити акцизи на тютюн, алкоголь та солодкі напої на 50% до 2035 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2025, 19:35

ВООЗ пропонує підвищити акцизи на тютюн, алкоголь та солодкі напої на 50% до 2035 року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Метою є зупинка поширення хронічних захворювань та залучення вкрай необхідних додаткових надходжень до державного бюджету.

Ініціатива «3 на 35» є відповіддю на гостру нестачу ресурсів у системах охорони здоров'я, спричинену поширенням неінфекційних захворювань (НІЗ), скороченням зовнішньої допомоги та зростанням державного боргу країн.

Епідемія НІЗ значною мірою спричинена споживанням тютюну, алкоголю та цукровмісних напоїв. Ці патології, включаючи серцево-судинні та онкологічні захворювання, а також діабет, є причиною понад 75% смертей у світі.

Як зазначається у нещодавно опублікованій доповіді, одноразове збільшення цін на таку продукцію на 50% дозволило б у наступні 50 років уберегти від передчасної смерті 50 мільйонів людей.

Податки як ефективний інструмент

«Податки на цілі охорони здоров'я — один із найефективніших інструментів, що є в нашому розпорядженні. Вони дозволяють скоротити споживання шкідливої продукції та отримати додаткові доходи, які держава може реінвестувати в охорону здоров'я, освіту та соціальний захист. Настав час діяти», — заявив помічник Генерального директора ВООЗ з питань зміцнення здоров'я населення, профілактики та контролю захворювань доктор Джеремі Фаррар.

Ініціатива має амбітну, але досяжну мету: у найближчі 10 років зібрати податків на суму $1 трлн. За період з 2012 по 2022 рік майже 140 країн підвищили податки на тютюнові вироби, внаслідок чого їхня реальна ціна зросла в середньому більш ніж на 50%, що продемонструвало можливість масштабних змін.

Перешкоди

Уряди різних країн, від Колумбії до Південної Африки, переконалися, що вищі податки на шкідливу продукцію знижують її споживання та збільшують дохідну частину бюджету. Проте в багатьох країнах зберігаються податкові стимули для виробників такої продукції, включно з тютюновими виробами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами