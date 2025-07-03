ВООЗ пропонує підвищити акцизи на тютюн, алкоголь та солодкі напої на 50% до 2035 року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

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Метою є зупинка поширення хронічних захворювань та залучення вкрай необхідних додаткових надходжень до державного бюджету.

Ініціатива «3 на 35» є відповіддю на гостру нестачу ресурсів у системах охорони здоров'я, спричинену поширенням неінфекційних захворювань (НІЗ), скороченням зовнішньої допомоги та зростанням державного боргу країн.

Епідемія НІЗ значною мірою спричинена споживанням тютюну, алкоголю та цукровмісних напоїв. Ці патології, включаючи серцево-судинні та онкологічні захворювання, а також діабет, є причиною понад 75% смертей у світі.

Як зазначається у нещодавно опублікованій доповіді, одноразове збільшення цін на таку продукцію на 50% дозволило б у наступні 50 років уберегти від передчасної смерті 50 мільйонів людей.

Податки як ефективний інструмент

«Податки на цілі охорони здоров'я — один із найефективніших інструментів, що є в нашому розпорядженні. Вони дозволяють скоротити споживання шкідливої продукції та отримати додаткові доходи, які держава може реінвестувати в охорону здоров'я, освіту та соціальний захист. Настав час діяти», — заявив помічник Генерального директора ВООЗ з питань зміцнення здоров'я населення, профілактики та контролю захворювань доктор Джеремі Фаррар.

Ініціатива має амбітну, але досяжну мету: у найближчі 10 років зібрати податків на суму $1 трлн. За період з 2012 по 2022 рік майже 140 країн підвищили податки на тютюнові вироби, внаслідок чого їхня реальна ціна зросла в середньому більш ніж на 50%, що продемонструвало можливість масштабних змін.

Перешкоди

Уряди різних країн, від Колумбії до Південної Африки, переконалися, що вищі податки на шкідливу продукцію знижують її споживання та збільшують дохідну частину бюджету. Проте в багатьох країнах зберігаються податкові стимули для виробників такої продукції, включно з тютюновими виробами.