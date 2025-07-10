Біржа GMX зупинила торги після хакерської атаки, Нова Зеландія заборонить криптобанкомати: що нового

Криптобіржа GMX зупинила торги після хакерської атаки на $40 мільйонів

Децентралізована криптовалютна біржа GMX призупинила торги після того, як стала жертвою хакерської атаки, внаслідок якої зловмисники вивели близько $40 мільйонів. Інцидент торкнувся протоколу GMX V1 — першої версії безстрокової платформи, що працює на базі блокчейну Arbitrum. Про це повідомляє пресслужба біржі.

Постраждалий пул GLP об'єднує різноманітні активи, такі як біткоїн, Ethereum та стейблкоїни, і є основним постачальником ліквідності для платформи.

Після виявлення атаки команда GMX призупинила торги на GMX V1, а також випуск та погашення токенів GLP у мережах Arbitrum та Avalanche. Користувачам було рекомендовано відключити кредитне плече та внести зміни до налаштувань, щоб уникнути подальших ризиків.

Розробники запевнили, що вразливість не торкнулася новішої версії протоколу GMX V2, його ринків, ліквідних пулів та самого токена GMX.

Компанія SlowMist, яка спеціалізується на безпеці блокчейну, повідомила, що атака стала можливою через проблеми в механізмі розрахунку активів під управлінням. Це дозволило хакерам маніпулювати ціною GLP.

Обсяг ліквідацій перевищив $515 мільйонів на тлі досягнення біткоїном нового максимуму

У ніч з 9 на 10 липня біткоїн встановив новий історичний максимум на позначці $111 990. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют перевищив відмітку в $515 млн за 24 години.

Протягом останньої доби позиції понад 114 000 трейдерів було закрито. В результаті цього втрати склали понад $451 млн для лонг-позицій і близько $64 млн для шорт-позицій. Основні втрати стосувались у пар з біткоїном та Ethereum, де ліквідовано позицій на суму близько $231 млн та $141 млн відповідно.

Крім того, найбільшу ліквідацію на суму $51,56 млн зафіксували на криптовалютній біржі HTX.

На момент написання новини ціна біткоїна опустилась до $111 400.

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Нова Зеландія планує заборонити криптобанкомати в рамках посилення боротьби з відмиванням грошей

Уряд Нової Зеландії анонсував оновлення своєї системи боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT).

Заступниця міністра юстиції Ніколь МакКі повідомила, що готується новий законопроєкт, який, серед іншого, заборонить криптобанкомати.

Документ посилює повноваження поліції та регуляторів, запроваджує нову систему фінансових санкцій, а також передбачає запуск консультацій щодо створення стабільного механізму фінансування для покращення системи AML/CFT. Заборона криптобанкоматів стане одним з ключових пунктів.

«Ми ускладнимо злочинцям можливість перетворювати готівку на високоризиковані активи, як-от криптовалюти, заборонивши криптовалютні банкомати», — зазначила МакКі.

Крім того, законопроєкт запроваджує ліміт у $5 000 на транскордонні перекази, що має обмежити виведення коштів за кордон злочинними організаціями. Фінансово-розвідувальний підрозділ (FIU) також отримає більше повноважень щодо збору даних про підозрілих осіб.

Уряд також планує провести консультації з представниками індустрії, щоб розробити нову стратегію та забезпечити фінансування реформи через стабільний збір.

Стейблкоїн RLUSD від Ripple стрімко зростає: капіталізація перевищила $500 мільйонів

Стейблкоїн RLUSD від компанії Ripple досяг ринкової капіталізації понад $500 мільйонів менш ніж за сім місяців з моменту запуску. Це свідчить про значне зростання інтересу до нового активу.

За даними CoinGecko, RLUSD вже увійшов до двадцятки найбільших стейблкоїнів за ринковою вартістю, а його добовий обсяг торгів становить близько $36,6 млн.

Зростання інтересу до RLUSD відбувається на тлі поданої Ripple заявки на отримання банківської ліцензії у США. У разі схвалення, компанія зможе напряму зберігати депозити клієнтів та випускати RLUSD відповідно до федерального банківського регулювання.

Загалом, сектор доларових стейблкоїнів демонструє позитивну динаміку: їхня сукупна ринкова капіталізація перевищує $250 мільярдів, що становить понад 95% від усього ринку таких активів.