В Конфедерації роботодавців пояснили, в яких галузях можна запровадити 4-денний робочий тиждень

Запровадження чотириденного робочого тижня в Україні можливе лише за двох умов: закінчення війни та післявоєнної відбудови та збереження продуктивності праці. Про це розповів Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України в ефірі телеканалу «Київ».

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«Для бізнесу головне — це збереження продуктивності праці. Тобто за менший час треба виробити ту ж саму кількість продукції чи надати той же обсяг послуг. Але під час війни скорочення робочого тижня — нереалістично. Наші хлопці і дівчат на фронті скажуть: ми тут 24/7 знаходимось під обстрілами на передовій, а ви собі чотириденний робочий тиждень встановлюєте. Другий момент — в ключових галузях під час війни та післявоєнної відбудови скорочення робочого тижня малоймовірне. Мова йде про будівництво, енергетику, зв'язок, дорожнє будівництво», — заявив Мірошниченко.

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В яких сферах можна скоротити

За його словами, тривалість робочого тижня може бути скорочена в тих сферах, в яких і зараз це можна зробити — пов'язаних з цифровими, адміністративними, бухгалтерськими, юридичними послугами, та тих галузях, де вже практикується дистанційна або віддалена робота.

Скорочення тривалості робочого тижня створює додаткові стимули для найманих працівників залишатись на певній роботі — це зменшує плинність кадрів. Це світовий тренд, і Україна надалі прийде до цього питання. Почати потрібно з експерименту, як це зараз робить Польща. Серед необхідних кроків — перегляд трудового законодавства.

«Трудовий кодекс обмежує верхню планку: ми можемо працювати не більше 40 годин на тиждень. Нижнього порогу немає. Але в нинішньому вигляді законодавство чітко передбачає, що якщо працівник працює менше, то йому зменшується зарплата пропорційно відпрацьованому часу. Тобто законодавство не враховує ключового питання — підвищення продуктивності праці при скороченому робочому тижні», — зазначив Мірошниченко.