В Україні наразі не планують вводити чотириденний робочий тиждень

Поки в низці європейських країн активно експериментують із запровадженням чотириденного робочого тижня, в Україні в умовах воєнного стану така дискусія не на часі. Ба більше, чинне законодавство дозволяє збільшувати тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень. Про це у понеділок, 7 липня, повідомляє Державна служба зайнятості.

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Європейський тренд на скорочення

Ідея скороченого робочого тижня набуває популярності у світі. Такі країни, як Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія та інші, вже впроваджують цю модель в окремих галузях. На початку місяця відповідний експеримент стартував і в Польщі.

Лідером руху залишається Ісландія, де, за наявними даними, до 90% населення вже працює за скороченим графіком. У Німеччині після успішного пілотного проєкту 60% компаній-учасниць зберегли чотириденку для більшості своїх співробітників. Бельгія ж дозволила своїм працівникам перейти на стиснений графік — чотири дні по 10 годин.

Ситуація в Україні

В Україні на законодавчому рівні чотириденний робочий тиждень не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю, стандартна тривалість робочого тижня становить 40 годин. В умовах воєнного стану цей ліміт на об'єктах критичної інфраструктури може бути збільшений до 60 годин, а святкові дні вважаються звичайними робочими.

Як пояснила заступниця начальника управління Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна, наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи щодо скорочення робочого тижня. Водночас на ринку праці існують вакансії з гнучкими умовами, зокрема з неповним робочим часом. За її даними, зараз у базі служби є 876 таких вакансій у різних сферах із зарплатою від мінімальної до 60 тис. гривень.

Продуктивність проти добробуту: досвід компаній

Досвід впровадження чотириденки є неоднозначним. Наприклад, українська ІТ-компанія Brighta, яка проводила такий експеримент у 2019 році, спочатку відзначила, що працівники стали щасливішими, а рівень вигорання знизився. Однак згодом у деяких напрямках продуктивність впала, і компанія була змушена переглянути свій підхід.

Схожі результати спостерігаються і в інших країнах. Багато компаній відзначають, що попри покращення самопочуття співробітників, продуктивність праці часто знижується, особливо у сферах з погодинною оплатою, у виробництві та секторі послуг. Найкраще такий графік підходить для ІТ, креативних та аналітичних професій.

Чому це важливо

Поки в ЄС обговорюють постіндустріальні моделі праці, орієнтовані на добробут працівника, Україна змушена жити в парадигмі «економіки тотальної війни», де пріоритетом є максимальна мобілізація всіх ресурсів, а трудове законодавство стає значно жорсткішим.

Дискусія про чотириденний робочий тиждень в Україні наразі є суто теоретичною, але вона важлива для формування бачення майбутнього. Вона окреслює орієнтир, до якого може прагнути український ринок праці після завершення війни в рамках своєї євроінтеграції.