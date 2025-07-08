Gate.io випадково злила, а потім видалила сторінку токенсейлу pump.fun

Криптовалютна біржа Gate.io випадково оприлюднила, а потім швидко видалила сторінку, присвячену токенсейлу проєкту pump.fun. Цей інцидент викликав ажіотаж у криптоспільноті на тлі тривалих чуток про майбутній запуск токена PUMP. Про це пише Incrypted.

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Деталі

Згідно з інформацією на злитій сторінці, PUMP є токеном популярної платформи для запуску мемкоїнів pump.fun. На токенсейл команда проєкту нібито планувала виділити 15% від загальної пропозиції в 1 трлн токенів.

Стартова ціна була вказана на рівні $0,004 за токен. За таких умов, у разі проведення токенсейлу, проєкт міг би залучити до $600 млн, а його повністю розбавлена оцінка (FDV) сягнула б $4 млрд. Початок продажу був запланований на 12 липня 2025 року.

Відсутність коментарів

Наразі ані сама платформа pump.fun, ані її співзасновник Алан Коен (відомий як Ansem) жодним чином не прокоментували цей витік. Ситуацію ускладнює і той факт, що сторінку токенсейлу було оперативно видалено з сайту Gate.io.

Загальний контекст

Цей інцидент стався на тлі активних спекуляцій щодо запуску токена pump.fun. На початку червня з'являлася інформація про те, що платформа планує залучити до $1 млрд через токенсейл і може запровадити розподіл доходу серед власників токенів. Пізніше в спільноті поширилися чутки, що токенсейл було перенесено на середину липня через колективний позов проти платформи.

Що таке pump.fun і чому його токен є таким очікуваним

Pump.fun — це платформа, що працює на блокчейні Solana, яка кардинально спростила процес створення та запуску нових криптовалют, зокрема мемкоїнів. Вона дозволяє будь-якому користувачеві за лічені секунди та з мінімальними витратами або взагалі безплатно створити власний токен. Платформа автоматично створює для нього початкову ліквідність.

Ця простота зробила pump.fun надзвичайно популярною у 2024−2025 роках і призвела до вибуху кількості нових мемкоїнів. Платформа стала головним майданчиком для спекулятивної торгівлі та полювання за монетами, які можуть «злетіти в ціні».

Платформа pump.fun генерує значний дохід, стягуючи невелику комісію з кожної створеної монети та кожної торгової операції. Інвестори очікують, що власний токен платформи, PUMP, надасть його власникам право на отримання частини цього доходу. Саме ця потенційна прибутковість і є причиною величезного ажіотажу та чуток про багатомільярдну оцінку проєкту.