Листи від ДПС: У травні податкова «вивела з тіні» майже 400 українців

Завдяки роз’ясненням податкової у травні майже 400 українців зареєстрували ФОП і тим самим вивели свою діяльність з тіні. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Загалом листи від ДПС отримали 3 тисячі платників податків з проханням пояснити походження коштів. Мета повідомлень — роз’яснювальна.

Всю інформацію відпрацьовують територіальні органи ДПС. За результатами відпрацювання 391 особа зареєструвалась як ФОП. Лише по 7 складено адмінпротоколи, які направлені до суду.

За березень — квітень 2025 року понад 11 тисяч осіб отримали 256,6 тис. грошових переказів. Їх загальна сума понад 498,2 млн грн. Це інформація отримана з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Наприклад, одна з осіб у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644,8 тисячі гривень, інша — 1 065 платежів на суму понад 375,7 тисячі гривень.

Наразі ДПС готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

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Більшість платників отримала незначну кількість переказів на невеликі суми, тому ця інформація накопичується для подальшого аналізу та використання при здійсненні заходів податкового контролю.

Крім того, ДПС вже опрацьовує інформацію з Системи обліку даних РРО за травень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.