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9 липня 2025, 15:11

Укрзалізниця вдруге виплатить відсотки за євробондами після відмови кредиторів продовжити мораторій

Державна компанія Укрзалізниця 9 та 15 липня здійснить купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно. Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Державна компанія Укрзалізниця 9 та 15 липня здійснить купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Це відбувається попри суттєве погіршення ринкової кон'юнктури та ситуації з ліквідністю, а також після того, як компанії не вдалося домовитися з кредиторами про продовження мораторію на виплати.

Фінансові труднощі

«У першому кварталі 2025 року показник EBITDA досяг від'ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з першим кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат», — зазначається у повідомленні.

Укрзалізниця також вказує, що з початку року доступні для компанії грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни.

«Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов'язання перед власниками єврооблігацій», — наголошують в Укрзалізниці.

Переговори про реструктуризацію боргу

У компанії додали, що Укрзалізниця залучила фінансового радника та «шукає всеосяжне рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом'якшення викликів ліквідності в найближчі роки».

Нагадаємо

Наприкінці 2024 року Укрзалізниця не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.

Укрзалізниця пропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними та відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців, також з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.

Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн з погашенням 9 липня 2026 року та ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн. За єврооблігаціями на $300 млн з погашенням 15 липня 2028 року та ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.

Однак, кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року Укрзалізниця ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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