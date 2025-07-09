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9 липня 2025, 13:35

Подовжений термін служби та підвищений комфорт: Укрзалізниця закупає вагони нового покоління

Укрзалізниця розпочинає закупівлю вагонів нового покоління, які обіцяють бути значно ефективнішими протягом усього життєвого циклу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця розпочинає закупівлю вагонів нового покоління, які обіцяють бути значно ефективнішими протягом усього життєвого циклу.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Зазначається, що нові вагони зможуть прослужити на 20 років довше за стандартні, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та вимагатимуть менше обслуговуючого персоналу.

Поруч із підвищеною ефективністю, нові вагони запропонують пасажирам новий рівень комфорту:

  • кондиціювання, що працюватиме навіть під час зупинок та на малій швидкості,
  • більше простору для пасажирів,
  • покращена плавність ходу та інші вдосконалення.

Дефіцит рухомого складу

Після початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця зіткнулася з критичним дефіцитом пасажирських вагонів. Попри пріоритетність медичних перевезень, квитків для військових та організованих дитячих груп, значна частина попиту залишається незадоволеною через брак рухомого складу.

У 2025 році Укрзалізниця законтрактує 100 нових вагонів, включаючи пілотну партію з 5 одиниць нового покоління для майбутнього масштабування.

Переваги нових вагонів

Існуючий рухомий склад базується на технологіях 1970-х років, має вугільне опалення, кондиціювання, що повноцінно працює лише в русі, а також збільшені експлуатаційні витрати (зазвичай потребує обслуговування двома провідниками на вагон).

Натомість партія з 5 нових вагонів із сучасними системами управління потребуватиме меншої кількості обслуговуючого персоналу, матиме практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів — до 44 у купейному вагоні.

«Якщо буде додаткове фінансування з державного бюджету, Укрзалізниця зможе розширити програму оновлення рухомого складу, зокрема, закупити більше вагонів нового покоління», — йдеться у повідомленні.

Комфорт для пасажирів

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування, що дозволить збільшити довжину спального місця до 2,2 метра. Вагони будуть оснащені пневмопідвішуванням, що гарантує додаткову плавність ходу та зменшує коливання під час руху.

Крім того, у вагонах будуть автоматичні розсувні двері та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою. Контроль за системами всіх вагонів здійснюватиметься з купе начальника поїзда.

Відбудеться перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда.

Термін експлуатації цих вагонів становитиме 50 років завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі, що на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів Укрзалізниці.

Інклюзивність та додаткові зручності

Перші 5 нових пасажирських вагонів будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Пасажири цих вагонів також отримають:

  • розетки з розʼємами USB та Type-C і бездротовою зарядкою для смартфонів;
  • власний пересувний по горизонталі столик для верхніх полиць;
  • додатковий умивальник у коридорі вагона.

Вартість

Очікувана вартість закупівлі одного вагона складе 95 мільйонів 600 тисяч гривень, що менше, ніж суми аналогічних закупівель вагонів схожого типу в європейських залізничних компаніях.

Вартість обслуговування одного пасажирського місця в такому вагоні, в перерахунку на термін служби, залишається майже незмінною. Термін поставки вагонів — 2,5 роки з моменту отримання виробником передоплати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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