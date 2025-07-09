У другому кварталі венчурні інвестиції в криптопроєкти перевищили $10 мільярдів: що нового

Компанія Трампа подала заявку на спотовий криптофонд (ETF) з інвестиціями в біткоїн та альткоїни

Компанія Trump Media and Technology Group Corp. подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на реєстрацію нового спотового біржового фонду (ETF), який інвестуватиме в кошик криптоактивів, включно з альткоїнами.

Новий продукт отримав назву Truth Social Crypto Blue Chip ETF. Варто зазначити, що термін «блакитні фішки» (blue chips) зазвичай застосовують до найбільш популярних та великих активів за показником капіталізації.

Спонсором фонду виступає компанія Yorkville America Digital, а кастодіаном — Foris DAX Trust Company. У разі схвалення SEC, акції цього ETF торгуватимуться на біржі NYSE Arca.

Згідно з проспектом, структура інвестиційного портфеля фонду розподілятиметься так:

Біткоїн — 70%;

Ethereum — 15%;

Solana — 8%;

Cronos — 5%;

XRP — 2%.

Венчурні інвестиції в криптопроєкти перевищили $10 мільярдів за квартал — це максимум з початку 2022 року

У другому кварталі 2025 року криптопроєкти залучили $10,03 мільярда венчурних інвестицій. Це найбільший показник з початку 2022 року, про що свідчать дані аналітичної платформи CryptoRank.

Пік інвестицій припав на червень, коли було залучено $5,14 мільярда. Це стало найвищим щомісячним показником з січня 2022 року.

Лідером кварталу за обсягом залучених коштів стала компанія Strive Funds, пов'язана з Вівеком Рамасвамі, яка отримала $750 мільйонів на біткоїн-стратегії. Друге місце посіла Twenty One Capital з $585 мільйонами, а трійку лідерів замикає Securitize з раундом у $400 мільйонів.

Серед інших великих угод варто відзначити:

Kalshi ($185 млн)

Auradine ($153 млн)

ZenMEV ($140 млн)

Digital Asset ($135 млн)

За кількістю угод лідером став Coinbase Ventures із 24 інвестиціями. До першої п'ятірки також увійшли Animoca Brands, a16z та Pantera Capital. У червні Coinbase Ventures знову очолив рейтинг з дев'ятьма угодами, за ним йшли Pantera Capital (8), Galaxy (5) та Paradigm (4).

Найбільше коштів надійшло до проєктів у сфері блокчейн-інфраструктури та децентралізованих фінансів (DeFi). Централізовані фінанси (CeFi), NFT та GameFi отримали помірну підтримку, тоді як фінансування сегменту мем-коїнів залишалося низьким.

За останній рік на посівні раунди припадало 19,41% коштів, на стратегічні — 14,28%, на передпосівні — 9,26%. Злиття й поглинання становили 9,44% від усіх угод за рік.

У червні відбувся запуск фонду Galaxy Ventures Fund I, який зібрав $175 мільйонів. У травні Theta Capital Management оголосила про аналогічну суму для інвестицій у стартапи на ранніх стадіях.

GameSquare створить Ethereum-резерв на $100 мільйонів за допомогою публічного розміщення акцій

Рада директорів технологічної компанії GameSquare схвалила виділення $100 мільйонів для поетапних інвестицій в Ethereum. Першу частину цієї суми фірма планує залучити через публічне розміщення акцій.

Згідно із заявою, GameSquare подала заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у березні 2025 року, і вона набула чинності на початку червня.

Це андеррайтингова (гарантована) публічна пропозиція акцій, коли цінні папери викуповуються брокером для подальшої пропозиції своїм клієнтам. Букраннером виступає компанія Lucid Capital Markets.

GameSquare планує запропонувати 8,4 мільйона звичайних акцій за ціною $0,95. Більшу частину із залучених $8 мільйонів фірма має намір використати для прискорення своєї стратегії зі створення Ethereum-скарбниці.

Компанія планує не лише зберігати активи, а й отримувати від портфеля дохід. В основі стратегії GameSquare лежить її власна платформа Dialectic Medici, яка, згідно із заявою, здатна забезпечити прибутковість до 8−14% річних завдяки низці факторів, включно з аналізом ризиків та використанням штучного інтелекту.

DigitalX залучила понад $13 мільйонів для розширення біткоїн-портфеля

Австралійська компанія DigitalX оголосила про залучення інвестицій на суму 20,7 мільйона австралійських доларів (близько $13,5 мільйона США). Ці кошти будуть спрямовані на значне розширення біткоїн-портфеля компанії.

DigitalX є єдиною компанією в Австралії, що управляє криптовалютними біржовими фондами. Наразі її основним продуктом є DigitalX Bitcoin ETF (BTXX).

Акції DigitalX, які котируються на Австралійській фондовій біржі (ASX) під тікером DCC, відреагували на новину про нові вкладення зростанням більш ніж на 34%.

У рамках цього раунду фінансування кошти надали великі венчурні компанії, зокрема:

Animoca Brands

UTXO Management

ParaFi Capital

Також до інвесторів приєднався Саймон Герович, CEO Metaplanet — найбільшого публічного утримувача біткоїнів в Азії.

Раунд був структурований як пропозиція звичайних акцій за ціною 0,074 австралійського долара. Ця ціна відображає значний дисконт порівняно з поточною ринковою вартістю цінних паперів.

Крім того, інвестори отримали по одному ордеру на кожні дві акції, ціна реалізації якого становить 0,15 австралійського долара.

Більшу частину отриманих коштів — близько $12,5 млн — DigitalX спрямує на збільшення свого біткоїн-портфеля. Решта піде на розширення інфраструктури та покриття операційних витрат.